Bilim insanlarından çağ atlatacak keşif: Diyetsiz, sporsuz kilo vermenin yolu sonunda bulundu

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Nottingham Trent Üniversitesi'ndeki bilim insanları, diyet yapmaya gerek kalmadan vücut metabolizmasının hızlandırılabileceğini keşfetti. Araştırmalar, PHD2 geninin kahverengi yağ dokusundan çıkarılmasıyla daha fazla kalori yakılabileceğini gösteriyor. Bu yöntem, obezite ve tip 2 diyabet gibi aşırı kiloyla ilişkili hastalıkların tedavisinde umut vadediyor.

PHD2 Geninin Çıkarılması ile Kalori Yakımı Artıyor Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmada, PHD2 genine sahip olmayan farelerin, diğerlerine kıyasla %60 daha fazla kalori yaktığı tespit edildi. Araştırmayı yürüten Dr. Zoi Michailidou, bu buluşun kiloyla ilgili hastalıkların tedavisinde yeni stratejilere yol açabileceğini belirtiyor. Dr. Michailidou, "Bu genin çıkarılması, vücut metabolizmasını hızlandırarak kalori yakımını artırabilir ve sürekli diyet yapmadan kilo kaybını sürdürülebilir hale getirebilir" dedi.