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Bilim insanlarından çağ atlatacak keşif: Diyetsiz, sporsuz kilo vermenin yolu sonunda bulundu

Bilim insanları, PHD2 genini kahverengi yağ dokusundan çıkararak vücudun metabolizmasını hızlandırabileceklerini keşfetti. Nottingham Trent Üniversitesi'nde yapılan araştırma, bu genin çıkarılmasının, diyet yapmaya gerek kalmadan daha fazla kalori yakılmasına olanak sağladığını gösteriyor. Araştırma sonuçları, Nature Communications dergisinde yayımlandı.

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 09:34 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 09:34
Bilim insanlarından çağ atlatacak keşif: Diyetsiz, sporsuz kilo vermenin yolu sonunda bulundu

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Nottingham Trent Üniversitesi'ndeki bilim insanları, diyet yapmaya gerek kalmadan vücut metabolizmasının hızlandırılabileceğini keşfetti. Araştırmalar, PHD2 geninin kahverengi yağ dokusundan çıkarılmasıyla daha fazla kalori yakılabileceğini gösteriyor. Bu yöntem, obezite ve tip 2 diyabet gibi aşırı kiloyla ilişkili hastalıkların tedavisinde umut vadediyor.

PHD2 Geninin Çıkarılması ile Kalori Yakımı Artıyor

Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmada, PHD2 genine sahip olmayan farelerin, diğerlerine kıyasla %60 daha fazla kalori yaktığı tespit edildi. Araştırmayı yürüten Dr. Zoi Michailidou, bu buluşun kiloyla ilgili hastalıkların tedavisinde yeni stratejilere yol açabileceğini belirtiyor. Dr. Michailidou, "Bu genin çıkarılması, vücut metabolizmasını hızlandırarak kalori yakımını artırabilir ve sürekli diyet yapmadan kilo kaybını sürdürülebilir hale getirebilir" dedi.

5.000'den Fazla İnsanın Kanı İncelendi

Araştırmacılar, fareler üzerinde yapılan bu testlerin ardından 5.000'den fazla insanın kanını analiz ederek PHD2 geninin metabolik hastalık riskini artırabileceğini keşfetti. Özellikle bu genin daha yüksek seviyede olduğu kişilerin, göbek yağı ve diyabet gibi sağlık sorunlarıyla daha fazla karşılaştıkları gözlemlendi.

Bilim insanlarından çağ atlatacak keşif: Diyetsiz, sporsuz kilo vermenin yolu sonunda bulundu

Gelecekte Tedavi Yöntemlerine Işık Tutuyor

Bu keşfin, gelecekte kilo vermek isteyen kişiler için yeni tedavi yöntemleri sunabileceği ve metabolizmayı hızlandırarak kalıcı kilo kaybına destek olabileceği ifade ediliyor. Ancak bu bulguların insanlar üzerinde daha fazla test edilmesi gerektiği belirtiliyor.

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