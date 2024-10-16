2024'te popülerlik kazanan TikTok trendlerinden biri olan "yatak çürümesi", çiftlerin dışarı çıkmak yerine uzun saatler boyunca yatakta vakit geçirmesine neden oluyor. Klinik psikolog Dr. Lalitaa Suglani'ye göre, bu eğilim modern yaşamın baskılarından kaçış olarak görülse de ilişkilerde yakınlık seviyesini azaltabilir ve zamanla çiftlerin kendilerini sıkışmış hissetmelerine yol açabilir.
Uzman psikolog uyardı: Her evli çift mutlaka yaşıyor! Yatak çürümesi'ne dikkat
Sosyal medyada giderek yaygınlaşan "yatak çürümesi" eğilimi, çiftlerin yorgan altında telefon ve televizyon başında geçirdikleri saatleri artırıyor. Dr. Lalitaa Suglani, bu alışkanlığın başlangıçta rahatlatıcı gelebileceğini, ancak zamanla ilişkide heyecan ve çeşitliliği olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Dr. Suglani, yatak çürümesi eğiliminin ilişkilere uzun vadede zarar verebileceği konusunda uyarıyor.
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Yatak Çürümesi Eğilimi İlişkinizi Nasıl Etkileyebilir ve Bundan Nasıl Kaçınabilirsiniz?
Son dönemde, TikTok gibi sosyal medya platformlarında popülerlik kazanan "yatak çürümesi" eğilimi, çiftlerin dışarı çıkmak yerine yatakta uzun saatler geçirmesine yol açıyor. Ancak uzmanlar, bu davranışın ilişkinize olumsuz etkileri olabileceğini vurguluyor.
Yatak çürümesi, çiftlerin yorganlarının altında saatlerce telefonlarına bakarak ya da televizyon izleyerek vakit geçirmelerini ifade ediyor. Birmingham merkezli klinik psikolog Dr. Lalitaa Suglani'ye göre, bu eğilim, modern yaşamın hızlı temposu ve sürekli baskılar karşısında insanların kendini bunalmış hissetmesiyle ortaya çıkıyor.
Dr. Suglani, bu davranışın romantik ilişkilerde yakınlık seviyesini düşürebileceğini, çiftlerin kendilerini "sıkışmış" ve "sıkılmış" hissetmesine neden olabileceğini belirtiyor.
Yatak Çürümesi İle Başa Çıkma Yolları
Dr. Suglani, yatak çürümesi eğilimini dengelemek ve ilişkinizi canlı tutmak için üç önemli öneride bulunuyor:
Sınırları Belirleyin: Yatakta geçirilen zamanı sınırlandırmak ve bunu hafta sonu birkaç saat gibi belirli zamanlarla sınırlamak, bu alışkanlığın sağlıksız bir hal almasını engeller.
Küçük ve Ulaşılabilir Hedefler Koyun: Yatak çürümesi döngüsünden çıkmak için küçük adımlarla başlamak önemlidir. Yürüyüşe çıkmak, sosyal aktiviteler planlamak gibi basit hedefler belirlemek, bu kalıbı kırmanıza yardımcı olabilir.
Bir Rutin Oluşturun: Aktif öz bakım ve pasif dinlenme arasında bir denge kuran bir rutin oluşturmak, ilişkiyi canlı tutmak ve bu döngüden çıkmak için etkili bir yöntemdir.