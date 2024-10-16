Uzman psikolog uyardı: Her evli çift mutlaka yaşıyor! Yatak çürümesi’ne dikkat

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2024'te popülerlik kazanan TikTok trendlerinden biri olan "yatak çürümesi", çiftlerin dışarı çıkmak yerine uzun saatler boyunca yatakta vakit geçirmesine neden oluyor. Klinik psikolog Dr. Lalitaa Suglani'ye göre, bu eğilim modern yaşamın baskılarından kaçış olarak görülse de ilişkilerde yakınlık seviyesini azaltabilir ve zamanla çiftlerin kendilerini sıkışmış hissetmelerine yol açabilir.

Fotoğraflar: AA Yatak Çürümesi Eğilimi İlişkinizi Nasıl Etkileyebilir ve Bundan Nasıl Kaçınabilirsiniz? Son dönemde, TikTok gibi sosyal medya platformlarında popülerlik kazanan "yatak çürümesi" eğilimi, çiftlerin dışarı çıkmak yerine yatakta uzun saatler geçirmesine yol açıyor. Ancak uzmanlar, bu davranışın ilişkinize olumsuz etkileri olabileceğini vurguluyor.