Narin Güran’ın çuval içerisindeki kemikleri gömüldü!

Diyarbakır Bağlar'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 19 gün sonra cesedi bulundu. Cinayete ilişkin soruşturma sürerken, soruşturmada otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Narin'in cesediyle aynı çuval içerisindeki ve ona ait kaval kemiği olduğu düşünülen kemik ve diğer kemik parçaları yapılan incelemenin ardından Diyarbakır'a getirildi. Kemikler, Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü. Mezarlıkta Narin'in defnedildiği mezar açılarak kemikler, cenazenin yanına defnedildi. Mezar tekrar kapatıldı.

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