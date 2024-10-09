Ünlü psikolog Zeynep Selvili, Filistin’deki zulmü kınadı, belgesel projesinden çıkarıldı! Geri adım atmadı

Ünlü psikolog Zeynep Selvili, Filistin'deki İsrail zulmünü kınadı. Bu yüzden Alman Deutsche Welle tarafından belgesel projesinden çıkarıldı. Ama o geri adım atmadı: Sadece Filistin'e özgürlük çağrısı yapan biri olarak sizden derhal özür bekliyorum...

Selvili, sosyal medyada Filistin'e destek paylaşımları yaptı. Bundan rahatsız olan Deutsche Welle tarafından "Antisemitik" olmakla suçlandı. Projeden çıkarıldı.



Ama görüşlerine daha sıkı sarılıp Almanlar'a tokat gibi şu mesajı yolladı: Filistin özgür olana kadar hiçbirimiz özgür değiliz. Mazlumlara destek vermeye devam edeceğim.