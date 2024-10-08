'Ev alma' meselesinde tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavgada sırasında babasına saldırdığını gören çocuk dayısını bıçaklayarak ağır yaralandı. Yaralanan kişi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AİLE İÇİNDE HUSUMETE DÖNÜŞTÜ
Olay, Tokat'ın Topçam Mahallesi, Akşemsettin Caddesi'nde bir marketin önünde gerçekleşti.
Ev alma tartışması kavgaya dönüştü, kavgada kan aktı (İHA)
İddiaya göre, 70 yaşındaki Ömer Y., ev alma meselesi yüzünden husumet yaşadığı 50 yaşındaki kayınbiraderi Birol Gülbüz ile karşılaştı.
Gülbüz'ün, eniştesi Ömer Y.'nin talip olduğu evin fiyatını yükselterek alması nedeniyle ikili arasında tartışma çıktı.
YEĞENDEN DAYIYA BIÇAK DARBESİ!
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay sırasında, Birol Gülbüz'ün babasına saldırdığını gören 34 yaşındaki oğlu Muhammet Ali Y., bıçakla dayısına saldırdı.
Dayı Birol Gürbüz yeğeni tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti (İHA)
Dayı Birol Gürbüz aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı.
KURTARILAMADI
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Birol Gülbüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
OLAYA İLİŞKİN SORUŞTUMA SÜRÜYOR
Kavgada yaralanan Muhammet Ali Y. ve babası Ömer Y. ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tedavinin ardından taburcu edilerek gözaltına alındı.