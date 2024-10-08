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Tokat'ta "Ev alma" kavgasında kan aktı: Dayısını öldürdü!

Tokat'ta ev alma meselesi yüzünden kavga çıktı. Yeğeni tarafından bıçaklanan dayı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 22:50 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 22:50
Tokat’ta Ev alma kavgasında kan aktı: Dayısını öldürdü!

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'Ev alma' meselesinde tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavgada sırasında babasına saldırdığını gören çocuk dayısını bıçaklayarak ağır yaralandı. Yaralanan kişi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

"Ev alma" kavgası kanlı bitti: Dayısını bıçaklayarak öldürdü
AİLE İÇİNDE HUSUMETE DÖNÜŞTÜ

Olay, Tokat'ın Topçam Mahallesi, Akşemsettin Caddesi'nde bir marketin önünde gerçekleşti.

Ev alma tartışması kavgaya dönüştü, kavgada kan aktı (İHA)Ev alma tartışması kavgaya dönüştü, kavgada kan aktı (İHA)

İddiaya göre, 70 yaşındaki Ömer Y., ev alma meselesi yüzünden husumet yaşadığı 50 yaşındaki kayınbiraderi Birol Gülbüz ile karşılaştı.
Gülbüz'ün, eniştesi Ömer Y.'nin talip olduğu evin fiyatını yükselterek alması nedeniyle ikili arasında tartışma çıktı.

YEĞENDEN DAYIYA BIÇAK DARBESİ!

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay sırasında, Birol Gülbüz'ün babasına saldırdığını gören 34 yaşındaki oğlu Muhammet Ali Y., bıçakla dayısına saldırdı.

Dayı Birol Gürbüz yeğeni tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti (İHA)Dayı Birol Gürbüz yeğeni tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti (İHA)

Dayı Birol Gürbüz aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Birol Gülbüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTUMA SÜRÜYOR

Kavgada yaralanan Muhammet Ali Y. ve babası Ömer Y. ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tedavinin ardından taburcu edilerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor (İHA)Olayla ilgili inceleme devam ediyor (İHA)

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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