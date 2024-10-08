'Ev alma' meselesinde tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada sırasında babasına saldırdığını gören çocuk dayısını bıçaklayarak ağır yaralandı. Yaralanan kişi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre, 70 yaşındaki Ömer Y ., ev alma meselesi yüzünden husumet yaşadığı 50 yaşındaki kayınbiraderi Birol Gülbüz ile karşılaştı. Gülbüz'ün, eniştesi Ömer Y.'nin talip olduğu evin fiyatını yükselterek alması nedeniyle ikili arasında tartışma çıktı.

Dayı Birol Gürbüz yeğeni tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti (İHA)

Dayı Birol Gürbüz aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Birol Gülbüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTUMA SÜRÜYOR

Kavgada yaralanan Muhammet Ali Y. ve babası Ömer Y. ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tedavinin ardından taburcu edilerek gözaltına alındı.