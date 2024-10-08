Börek yaparken dikkat edilmesi gereken 3 kritik hata! Lezzetini bozuyor

Evde börek yaparken kabarmayan ve istediğiniz kıvamı vermeyen börekler ile karşılaşıyorsanız, bazı püf noktalarını atlıyor olabilirsiniz. Böreğinizin sönmemesi ve lezzetli bir sonuç almanız için bu hatalardan kaçınmanız gerekiyor.

Böreğe bol malzeme koymak istiyorsanız dikkat! Harcı fazla koymak, böreğin cıvık olmasına ve istediğiniz gibi pişmemesine neden olabilir. Daha iyi bir sonuç için malzemeyi ölçülü kullanmalısınız.

Börek yaparken bazen farkında olmadan yapılan küçük hatalar, sonuçta lezzetin bozulmasına ve böreğin istediğimiz kıvamda olmamasına neden olabilir. İşte böreğin sönmesine ve dağılmasına yol açan 3 yaygın hata!

2️⃣ Katlar Arasına Yağ Sürmemek

"Börek biraz daha hafif olsun" diyerek yağ miktarını azaltıyor musunuz? Bu, böreğin gevrek olmasını engeller. Katların arasını yeterince yağlamazsanız börek sert olur ve kabarmaz. Gevrek ve kat kat ayrılan börekler için tüm yufka katlarını yağlamaya özen gösterin!

3️⃣ Tepsiye Tek Kat Yufka Sermek

Tepsinin altına sadece bir kat yufka koymak böreğin tabanının yeterince pişmemesine ve yumuşamasına neden olabilir. Daha iyi bir sonuç için tepsinin altına en az iki kat yufka serin.