Börek yaparken dikkat edilmesi gereken 3 kritik hata! Lezzetini bozuyor

Evde börek yaparken kabarmayan ve istediğiniz kıvamı vermeyen börekler ile karşılaşıyorsanız, bazı püf noktalarını atlıyor olabilirsiniz. Böreğinizin sönmemesi ve lezzetli bir sonuç almanız için bu hatalardan kaçınmanız gerekiyor.
Evde börek yaparken kabarmayan ve istediğiniz kıvamı vermeyen börekler ile karşılaşıyorsanız, bazı püf noktalarını atlıyor olabilirsiniz. Böreğinizin sönmemesi ve lezzetli bir sonuç almanız için bu hatalardan kaçınmanız gerekiyor.
Börek yaparken bazen farkında olmadan yapılan küçük hatalar, sonuçta lezzetin bozulmasına ve böreğin istediğimiz kıvamda olmamasına neden olabilir. İşte böreğin sönmesine ve dağılmasına yol açan 3 yaygın hata!
Böreğe bol malzeme koymak istiyorsanız dikkat! Harcı fazla koymak, böreğin cıvık olmasına ve istediğiniz gibi pişmemesine neden olabilir. Daha iyi bir sonuç için malzemeyi ölçülü kullanmalısınız.
"Börek biraz daha hafif olsun" diyerek yağ miktarını azaltıyor musunuz? Bu, böreğin gevrek olmasını engeller. Katların arasını yeterince yağlamazsanız börek sert olur ve kabarmaz. Gevrek ve kat kat ayrılan börekler için tüm yufka katlarını yağlamaya özen gösterin!
Tepsinin altına sadece bir kat yufka koymak böreğin tabanının yeterince pişmemesine ve yumuşamasına neden olabilir. Daha iyi bir sonuç için tepsinin altına en az iki kat yufka serin.
Börek yaparken kabarmama sorunu yaşıyorsanız, bunun sebebi genellikle maya ya da kabartma tozu kullanılmamasıdır. Börek hamuru genellikle ince yufka ya da milföy hamurundan yapılır ve bu hamurların kabarma özelliği yoktur.
Yufkanın ince ve düzgün açılmasına özen gösterin.
Aralarına bolca erimiş tereyağı veya sıvı yağ sürün.
Fırında pişirirken üzerine hafifçe süt veya yumurta sarısı sürmeyi unutmayın.
Yumuşacık, puf puf kabaran bir börek yapmak ister misiniz? İşte basit tarifi:
Lor peyniri, rendelenmiş kaşar peyniri ve maydanozu karıştırın.
Yufkaları üçgen şeklinde kesin ve iç harcı yerleştirip rulo yapın.
Ruloları halka şeklinde birleştirip tepsiye dizin.
Üzerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpin.
180 derece önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin.