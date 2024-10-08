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En şifalı 3 çorba bakın neymiş: İşkembe, mercimek ya da ezogelin değil!

Beslenme uzmanları çorbanın sağlığa faydaları üzerine önemli uyarılarda bulunarak çorba severleri şaşırttı. Kullanılan malzemelere bağlı olarak çorbalar arasında lezzet ve sağlık açısından belirgin farklılıklar bulunuyor. Ancak bazı çorba çeşitleri, beklenmedik sağlık riskleri taşıyabilir.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 07:57 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 07:59
En şifalı 3 çorba bakın neymiş: İşkembe, mercimek ya da ezogelin değil!

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Kış aylarında soğuk havaların etkisiyle çorba, birçok kişi için hem besleyici hem de ısınma kaynağı olarak sofralarda yerini alıyor. Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan çorbanın içerdiği malzemelerle hem lezzet hem de sağlık açısından büyük farklılıklar gösterdiği uzmanlar tarafından vurgulanıyor. Ancak son dönemde yapılan araştırmalar bazı çorba türlerinin beklenenden zararlı olabileceğini ortaya koydu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Tarhana Çorbasına Dikkat!

En çok tüketilen çorbalardan biri olan tarhana, zengin besin içeriğiyle sağlıklı bir seçenek olarak düşünülse de, bazı kişiler için ciddi sağlık riskleri taşıyabilir. Diyetisyen Işın Sayın, tarhana çorbasının yüksek un içeriği nedeniyle çocuklar ve grip hastalığı yaşayan bireyler için uygun olmadığını belirtiyor. Sayın, bu gruptaki bireyler için daha sağlıklı alternatif çorbaların mevcut olduğunu hatırlatıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Mercimek ve İşkembe: Sınırlı Tüketim Gerektiriyor

Türkiye'de sıklıkla tercih edilen mercimek ve işkembe çorbaları, bazı kısıtlayıcı özellikler barındırdığından dikkatli tüketilmesi gereken diğer seçenekler arasında yer alıyor. Sağlık uzmanları, bu çorbaların içerdiği maddelerin bazı bireylerde olumsuz etkiler yaratabileceğini vurguluyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İşte Sağlığa En Faydalı 3 Çorba Türü

Tavuk Çorbası

Genellikle "hasta çorbası" olarak adlandırılan tavuk çorbası, haşlanmış tavuk suyuyla hazırlandığında eşsiz bir şifa kaynağı haline gelir. Kalın bağırsakların düzenli çalışmasına katkı sağlayan bu çorba, hemoroid riskini de azaltır. Protein, potasyum ve sodyum açısından zengin olan tavuk çorbası, kırmızı ete göre daha düşük yağ içeriği ile kolesterol hastaları için güvenli bir seçenek sunar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kelle Paça Çorbası

Türkiye'de en sevilen çorbalar arasında yer alan kelle paça, içeriğindeki zengin besin maddeleriyle dikkat çekiyor. Kemik gelişimini olumlu yönde etkileyen bu çorba, çocuklar için özellikle kırık vakalarında öneriliyor. Kolajen, jelatin, vitamin ve mineral açısından zengin olan kelle paça çorbası, bağ dokusunu destekleyerek eklem rahatsızlıklarının giderilmesine yardımcı olur. Ancak, yüksek yağ ve kalori içeriği nedeniyle dikkatli tüketilmesi önerilir; diyet yapanların ekmek kullanmaktan kaçınması tavsiye ediliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Brokoli Çorbası

Lezzet açısından belki de en üst basamaklarda yer almasa da, brokoli çorbası besin değeri bakımından zengin bir seçenektir. Bol miktarda A vitamini içeren bu çorba, güçlü bir bağışıklık sistemi inşa ederken, doğal bir antibiyotik etkisi gösterir. Vücudun hormonal dengesini yenileyen brokoli, aynı zamanda ödem atılmasını kolaylaştırarak diyet listelerinin vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiştir.

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