En şifalı 3 çorba bakın neymiş: İşkembe, mercimek ya da ezogelin değil!

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Kış aylarında soğuk havaların etkisiyle çorba, birçok kişi için hem besleyici hem de ısınma kaynağı olarak sofralarda yerini alıyor. Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan çorbanın içerdiği malzemelerle hem lezzet hem de sağlık açısından büyük farklılıklar gösterdiği uzmanlar tarafından vurgulanıyor. Ancak son dönemde yapılan araştırmalar bazı çorba türlerinin beklenenden zararlı olabileceğini ortaya koydu.

(Takvim Foto Arşiv) Tarhana Çorbasına Dikkat! En çok tüketilen çorbalardan biri olan tarhana, zengin besin içeriğiyle sağlıklı bir seçenek olarak düşünülse de, bazı kişiler için ciddi sağlık riskleri taşıyabilir. Diyetisyen Işın Sayın, tarhana çorbasının yüksek un içeriği nedeniyle çocuklar ve grip hastalığı yaşayan bireyler için uygun olmadığını belirtiyor. Sayın, bu gruptaki bireyler için daha sağlıklı alternatif çorbaların mevcut olduğunu hatırlatıyor.