Antalya’da Manavgat Irmağı’nda kaybolan gencin cesedi bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Yasin Ünal'ın, cesedi ırmakta bulundu. Ünal'ın sabah işe gitmediğini öğrenen ve telefonla da ulaşamayan ailesi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.

KAYIP GENCİN EŞYALARI IRMAĞIN KENARINDA BULUNDU

Yasin Ünal'ın çantasının, telefonunun ve ayakkabısının Çağlayan Mahallesi'ndeki Manavgat Irmağı kenarında bulunması üzerine polis, AFAD ve Side Sualtı Arama ve Kurtarma Spor Kulübü'ne bağlı dalgıçlar tarafından ırmakta arama yapıldı.