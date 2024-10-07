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Antalya'da Manavgat Irmağı’nda kaybolan gencin cesedi bulundu

Antalya'da kendisinden haber alınamayan gençten acı haber geldi. 24 yaşındaki Yasin Ünal'a ulaşamayan ailesi ve arkadaşları kayıp başvurusunda bulundu. Ekiplerin yaptığı arama çalışmasının ardından kayıp gencin cesedi Manavgat Irmağı'nda tespit edildi.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 21:35 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 21:35
Antalya’da Manavgat Irmağı’nda kaybolan gencin cesedi bulundu

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Yasin Ünal'ın, cesedi ırmakta bulundu. Ünal'ın sabah işe gitmediğini öğrenen ve telefonla da ulaşamayan ailesi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.

KAYIP GENCİN EŞYALARI IRMAĞIN KENARINDA BULUNDU

Yasin Ünal'ın çantasının, telefonunun ve ayakkabısının Çağlayan Mahallesi'ndeki Manavgat Irmağı kenarında bulunması üzerine polis, AFAD ve Side Sualtı Arama ve Kurtarma Spor Kulübü'ne bağlı dalgıçlar tarafından ırmakta arama yapıldı.

Manavgat Irmağı'nda kayıp Yasin Ünal'ı arama çalışmaları yapıldı (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)Manavgat Irmağı'nda kayıp Yasin Ünal'ı arama çalışmaları yapıldı (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

Ekipler, ırmakta 24 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaştı.

Kıyıya çıkartılan Yasin Ünal'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.

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