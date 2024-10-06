Zonguldak’ta yaşlı kadını domuz sanıp vurdu

Zonguldak'ta çöplerden satılabilir malzeme biriktirerek satan Senem Çakır'ı (80), fındık bahçesine giren domuz sanan Serment Bayrak (50) av tüfeği ile vurdu. Çakır hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı. Serment Bayrak, olayın şokuyla baygınlık geçirdi. Bayrak, polisteki ifadesinde bölgede defalarca domuz görüp vurduğunu, olay anında da önce havaya ateş ederek seslendiğini, cevap alamayınca domuz sanarak çalılıklara ateş ettiğini söyledi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Serment Bayrak adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

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