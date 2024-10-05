Gözenek sıkılaştırma ve pürüzsüz bir cilt için etkili çözümler

Cilt gözenekleri, cildimizin nefes almasına ve ter ile yağ salgılarının dışarıya çıkmasına olanak tanıyan küçük açıklıklardır. Genetik yapı, cilt tipi ve yaşlanma bu gözeneklerin genişlemesine neden olabilir. Özellikle yağlı ve karma ciltlerde bu sorun daha yaygındır.

Yaş ilerledikçe cildin elastikiyetini kaybetmesiyle birlikte gözenekler daha belirgin hale gelir. Güneşin zararlı UV ışınları, ciltteki kolajeni parçalayarak bu süreci hızlandırır. Aynı zamanda kirli hava, dengesiz beslenme ve kontrolsüz cilt bakımı da gözeneklerin büyümesini tetikler.