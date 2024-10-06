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Serebral Palsili üçüzlerin başarı dolu öyküsü!

Üçüz olduğu 2 kız kardeşiyle beraber halk arasında "beyin felci" olarak da bilinen serebral palsi hastalığıyla dünyaya gelen 26 yaşındaki Esra Ersoy, her şeye rağmen hayata tutunmaya devam ediyor. Serebral palsiyi bir dezavantaj olarak görmeden her bir alanda başarıyla ilerleyen üçüz kız kardeşler, hem birbirlerinden hem de hayallerinden aldığı güçle hayatını sürdürüyor. Esra Ersoy, "Herkesin bir hayali vardır. Ben de gücümü hayallerimden alıyorum" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ekim 2024
Serebral Palsili üçüzlerin başarı dolu öyküsü!

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Serebral Palsili üçüzler her bir başarı öyküsü: Biri gen analizi üzerine çalışıyor, biri üniversite okuyor, biri radyocu. Moda tasarım öğrencisi Ersoy'un en büyük hayali engellilere özel defile hazırlamak. Gençlik Radyosu'nda 'Hayalin Gücü'nü anlatıyor. Gücünü hayallerinden alıyor, her şeye rağmen başarıyor...

Üçüz olduğu 2 kız kardeşiyle beraber halk arasında "beyin felci" olarak da bilinen serebral palsi hastalığıyla dünyaya gelen 26 yaşındaki Esra Ersoy, her şeye rağmen hayata tutunmaya devam ediyor. Serebral palsiyi bir dezavantaj olarak görmeden her bir alanda başarıyla ilerleyen üçüz kız kardeşler, hem birbirlerinden hem de hayallerinden aldığı güçle hayatını sürdürüyor. Esra Ersoy, "Herkesin bir hayali vardır. Ben de gücümü hayallerimden alıyorum" dedi.

KELEBEK ETKİSİ YARATABİLİR

Serebral Palsi Farkındalık Günü için ilham olması ve farkındalık oluşturması için hikayesini anlatan Ersoy, serebral palsinin bir hastalık olmadığını, bir durum olduğunu söyledi:

"Benimle beraber doğan iki kız kardeşimde de bende de olduğu gibi serebral palsi var. Büşra kardeşim üniversite okuyor, Tuğrab kardeşim de ODTÜ Biyoloji mezunu ve gen analizi üzerine çalışıyor. Kardeşlerimin biri tekerlekli sandalyede, biri değneklerle ben de ayakta hayallerimize doğru ilerliyoruz."

"EN BÜYÜK HAYALİ"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Radyosu'nda "Esra ile Hayalin Gücü" radyo programı yaparak ilham veren hikayeleri dinleyiciyle buluşturan Ersoy, aynı zamanda moda tasarımda yüksek lisans yapıyor. Serebral palsi hakkında bilinçli olma çağrısı yapan Ersoy, 65 ailenin kurduğu Serebral Palsili Çocuklar Derneği'nde (SERÇEV) çocuk ve ailelere birçok imkan sunulduğunu anlattı.

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