HAVA DURUMU | İstanbul’a 2 saatlik uyarı! Yağış geliyor! Yarın hava nasıl olacak? | 6 Ekim 2024 hava durumu

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabı üzerinden hava durumuna ilişkin tahminini paylaştı. Şen, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Bugün pazar Trakya'da yağmur sabah. Öğleden sonra İstanbul'a da hafif de olsa gelir. Sıcaklıklar batıda düne göre 1-3 derece azalacak. Yarın Marmara'nın güney ve doğusunda batı Karadeniz'de yağış var. Yarınki 1-2 derece azalmadan sonra sıcaklıklar önümüzdeki hafta fazla değişmeyecek.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ, 22°C
Parçalı ve az bulutlu yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, İzmir'in kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 27°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA, 29°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 29°C
Az bulutlu ve açık
HATAY, 35°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 29°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI, 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR, 29°C
Az bulutlu ve açık
KONYA, 30°C
Az bulutlu ve açık