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HAVA DURUMU | İstanbul'a 2 saatlik uyarı! Yağış geliyor! Yarın hava nasıl olacak? | 6 Ekim 2024 hava durumu

Ekim ayının başından bu yana yazdan kalma hava yaşayan İstanbulluya önümüzdeki 2 saat için yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre İstanbul'da yarın da sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 1-2 derece düşeceğini de açıklayan Meteoroloji, yağışların ne kadar süreceğini de duyurdu. Peki bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu...

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 16:06 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 16:24
HAVA DURUMU | İstanbul’a 2 saatlik uyarı! Yağış geliyor! Yarın hava nasıl olacak? | 6 Ekim 2024 hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6-12 Ekim 2024 tarihlerine ilişkin haftalık hava tahminlerini açıkladı. Buna göre; yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerde azalacak. Bugün, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevreleri hariç Marmara Bölgesi'nin tamamı ile Ege Bölgesi'nin kuzeyini etkisi altına alması beklenen gök gürültülü sağanakların, pazartesi günü Trakya hariç Marmara'nın tamamı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in sahil kesiminde etkili olması bekleniyor. Salı günü, Samsun çevreleri ve Doğu Karadeniz'in tamamı ile Malatya, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında gök gürültülü sağanaklar hakim olacak. Yağışlı hava, çarşambadan itibaren yurdu terk ederken 81 ilin tamamında açık, az bulutlu ve parçalı bulutlu hava durumunun olacağı tahmin ediliyor.

2 SAATE DİKKAT!
Meteoroloji'den yayımlanan yeni uyarıda ise İstanbul için önümüzdeki 2 saate dikkat çekildi. MGM'den yapılan açıklamada "Meteoroloji radarından alınan veriler ve yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta İstanbul'da yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların kısa sürede yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

BİR UYARI DA VALİLİKTEN
Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da Valilikten geldi. İstanbul Valiliği'nin X hesabından "Meteoroloji'ye göre Önümüzdeki 2 saatlik periyotta İstanbul'da yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların kısa sürede yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

MGM'nin sosyal medya paylaşımıMGM'nin sosyal medya paylaşımı

YARIN İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da ise meteoroloji tahminlerine göre pazartesi günü sağanak yağış bekleniyor. Paylaşılan veriler hava sıcaklığında düşüş yaşanmayacağını gösteriyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Kırklareli çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabı üzerinden hava durumuna ilişkin tahminini paylaştı. Şen, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bugün pazar Trakya'da yağmur sabah. Öğleden sonra İstanbul'a da hafif de olsa gelir. Sıcaklıklar batıda düne göre 1-3 derece azalacak. Yarın Marmara'nın güney ve doğusunda batı Karadeniz'de yağış var. Yarınki 1-2 derece azalmadan sonra sıcaklıklar önümüzdeki hafta fazla değişmeyecek.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ, 22°C

Parçalı ve az bulutlu yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, İzmir'in kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 27°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA, 29°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 29°C

Az bulutlu ve açık

HATAY, 35°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 29°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI, 30°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR, 29°C

Az bulutlu ve açık

KONYA, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık zamanla batı kesimleri parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Düzce çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 29°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE, 30°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU, 28°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK, 26°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM, 22°C

Az bulutlu

KARS, 19°C

Az bulutlu

MALATYA, 27°C

Az bulutlu

VAN, 21°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA, 33°C

Az bulutlu ve açık

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