Vücuduna 8 platin takıldığını ikinci ameliyattan sonra öğrendi

Antalya'da çiftçilikle uğraşan 3 çocuk babası Metin Gökmen (42), bel ağrısı şikayetiyle Isparta'da bir özel hastaneye gitti. Doktorlar, ameliyat olması gerektiğini söyledi. Gökmen, bunun üzerine operasyon geçirdi. Ancak şikayetleri geçmedi.

HEPATİT VİRÜSÜ KAPTI

Aynı hastanede olduğu ikinci ameliyat sonrası doktorunun 'Vücudun kabul etmediği için platinleri çıkardık' demesiyle, ilk ameliyatta 8 platin takıldığını öğrendi. Ameliyat esnasında Hepatit B virüsü kaptığını söyledi. Yürümekte çok zorluk çeken talihsiz adam, suç duyurusunda bulundu.