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Aziz Sancar'ın beyin kanaması için yeni geliştirdiği tedavi yöntemi insanlarda denenecek

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Aziz Sancar, “EDU” adlı molekül üzerinde yaptıkları keşfin, beyin kanserine çare olabileceğini açıkladı. Sancar, araştırmayı “İsan beyin tümör parçasını alıp fare beyin dilimleri üzerine koyarak gerçekliğe benzeyen hücre boyutu oluşturduk” diye anlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ekim 2024
Aziz Sancar’ın beyin kanaması için yeni geliştirdiği tedavi yöntemi insanlarda denenecek

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Nobel ödüllü Türk Prof. Aziz Sancar, ABD'de yine mucize bir buluşa imza attı. Sancar, kimyasal maddelerden biri olan 'EDU' molekülünün hem normal hücreleri hem de kanser hücrelerini öldürdüğünün birkaç yıl önce bulunduğunu ancak çalışmaların ilerletilemediğini anlattı. Beyin tümörlerinin, ölüm nedenleri arasında 10'uncu sırada yer aldığını belirten Sancar, "kan-beyin" bariyerini geçemeyen mevcut kanser ilaçlarının bu kanser türüne etki etmede yetersiz kaldığını hatırlattı.

NOKTA ATIŞI
EDU molekülünün ise sorun olmadan beyne girebildiğini belirterek, "Keşfimizde, ortaya koyduğumuz bileşen, beyne kolaylıkla giriyor ve kanser hücresini öldürüyor. Araştırmada fare beynine insan tümör hücreleri enjekte edildi. 30-40 gün sonra da EdU molekülünün etki gösterdiğini gördük. İlaçlarla kombine edildiğinde sonuçlar daha iyi geldi. Bu yeni metodu, Türkiye'ye de aktarmak için de çabalıyorum" ifadesini kullandı.

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