Aziz Sancar’ın beyin kanaması için yeni geliştirdiği tedavi yöntemi insanlarda denenecek

Nobel ödüllü Türk Prof. Aziz Sancar, ABD'de yine mucize bir buluşa imza attı. Sancar, kimyasal maddelerden biri olan 'EDU' molekülünün hem normal hücreleri hem de kanser hücrelerini öldürdüğünün birkaç yıl önce bulunduğunu ancak çalışmaların ilerletilemediğini anlattı. Beyin tümörlerinin, ölüm nedenleri arasında 10'uncu sırada yer aldığını belirten Sancar, "kan-beyin" bariyerini geçemeyen mevcut kanser ilaçlarının bu kanser türüne etki etmede yetersiz kaldığını hatırlattı.

NOKTA ATIŞI

EDU molekülünün ise sorun olmadan beyne girebildiğini belirterek, "Keşfimizde, ortaya koyduğumuz bileşen, beyne kolaylıkla giriyor ve kanser hücresini öldürüyor. Araştırmada fare beynine insan tümör hücreleri enjekte edildi. 30-40 gün sonra da EdU molekülünün etki gösterdiğini gördük. İlaçlarla kombine edildiğinde sonuçlar daha iyi geldi. Bu yeni metodu, Türkiye'ye de aktarmak için de çabalıyorum" ifadesini kullandı.