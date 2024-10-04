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Fatih kan donduran olay! İki kadını öldürdü surlara çıkıp intihar etti

İstanbul'da Fatih'te kan donduran bir olay meydana geldi. Bir kişi kadının başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Ardından surlardan atlayarak intihar etti. Olayda 2 kişi de hayatını kaybederken kimlikleri ortaya çıktı. İntihar eden şahsın olaydan yaklaşık yarım saat önce Eyüpsultan'da bir kişiyi daha öldürdüğü belirlendi.

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 17:14 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 18:02
Fatih kan donduran olay! İki kadını öldürdü surlara çıkıp intihar etti

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İstanbul'da Fatih'te kan donduran bir olay meydana geldi.

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KADININ BAŞINI KESİP İNTİHAR ETTİ
Bir kişi kadının başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Ardından surlardan atlayarak intihar etti.

Fatih'te kan donduran olayın görüntüsü (DHA)Fatih'te kan donduran olayın görüntüsü (DHA)

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Fatih'te kan donduran olayın görüntüsü (DHA)Fatih'te kan donduran olayın görüntüsü (DHA)

KİMLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI
Olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in bıçakla başını kesip aşağı attı.

Katilin intihar ettiği anlar kamerada (DHA)Katilin intihar ettiği anlar kamerada (DHA)

BOĞAZINA İP BAĞLAYIP ATLADI
Ardından boğazına ip geçiren Çelik surlardan atladı.

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İKİ KADINI ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Çelik'in Eyüpsultan'da saat 15.30'da da Ayşenur Halil'i öldürdüğü ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerlerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor

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