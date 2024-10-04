Fatih kan donduran olay! İki kadını öldürdü surlara çıkıp intihar etti

KADININ BAŞINI KESİP İNTİHAR ETTİ Bir kişi kadının başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Ardından surlardan atlayarak intihar etti.

Fatih'te kan donduran görüntü! Genç kızın kafasını kesti! Surlardan atlayarak intihar etti!

İstanbul 'da Fatih'te kan donduran bir olay meydana geldi.

Fatih'te kan donduran olayın görüntüsü (DHA)

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.