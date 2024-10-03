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Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? 2024 yılı pastırma yazı tarihi

Sonbaharın serin yüzü kendini hissettirirken kısa süreli sıcak hava dalgası olan pastırma yazı her yıl olduğu gibi bu yıl da merakla bekleniyor. Genellikle Ekim sonu ile Kasım ayı arasında yaşanan bu dönem hava sıcaklıklarının kısa süreli olarak mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla biliniyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan pastırma sıcakları, özellikle Marmara ve İç Anadolu'da daha belirgin hissediliyor. Peki, Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? İşte 2024 yılı pastırma yazı tarihi!

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 10:11 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 10:11
Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? 2024 yılı pastırma yazı tarihi

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Her yıl sonbaharın ortasında kendini gösteren pastırma sıcakları, havaların bir süreliğine ısındığı ve gökyüzünün genellikle bulutsuz olduğu bir dönem olarak bilinir. Ekim sonu ile Kasım ortası arasında yaşanan bu geçici sıcaklık artışı, Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı şiddette hissedilir. Halk arasında bu döneme "pastırma yazı" denmesinin nedeni ise, geleneksel olarak bu mevsimde pastırma etlerinin kurutulmasıdır.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sonbaharın ilerleyen günlerinde ortaya çıkan ve birkaç gün süren pastırma sıcakları, gündüz saatlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla dikkat çeker. Genellikle Ekim sonu ve Kasım ayının ilk yarısında yaşanan bu dönem, Türkiye'nin birçok bölgesinde yazı anımsatan havalara sahne olur. Ancak bu dönemin belirgin özelliği, gece saatlerinde sıcaklıkların tekrar düşmesi ve gündüz-sabah farkının belirginleşmesidir.

Türkiye'de pastırma sıcakları genellikle Kasım ayının ilk iki haftasında gözlemlenir. Ancak hava koşulları bu dönemde değişiklik gösterebilir ve pastırma yazı bazen daha erken ya da daha geç yaşanabilir. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte gündüz vakitlerinde yazı andıran bir hava hâkim olurken, sabah ve akşam saatlerinde ise serinlik devam eder.

EN ÇOK HANGİ BÖLGELERDE HİSSEDİLİR?

Türkiye'nin pek çok bölgesinde hissedilen pastırma sıcakları, özellikle Marmara ve İç Anadolu'da daha yoğun yaşanır. Bu bölgelerde gündüz sıcaklıkları yaz günlerini anımsatırken, akşam saatlerinde serinlik daha belirgin hale gelir. Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise sıcaklık farkı daha az hissedilir, bu bölgelerde pastırma yazı daha ılıman geçer.

PASTIRMA YAZININ İKLİMSEL ÖZELLİKLERİ

Pastırma yazı, yüksek basınç sistemlerinin etkisiyle gökyüzünün genellikle açık ve rüzgarın az olduğu bir hava durumu yaratır. Hava sıcaklıkları gün içinde hızla artarken, özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilir. Bu dönemin adı ise, geçmişte bu sıcaklık dalgasının, pastırma etlerinin kurutulması için uygun hava koşullarını sağlaması nedeniyle verilmiştir.

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