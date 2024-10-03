Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? 2024 yılı pastırma yazı tarihi

Her yıl sonbaharın ortasında kendini gösteren pastırma sıcakları , havaların bir süreliğine ısındığı ve gökyüzünün genellikle bulutsuz olduğu bir dönem olarak bilinir. Ekim sonu ile Kasım ortası arasında yaşanan bu geçici sıcaklık artışı, Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı şiddette hissedilir. Halk arasında bu döneme "pastırma yazı" denmesinin nedeni ise, geleneksel olarak bu mevsimde pastırma etlerinin kurutulmasıdır.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sonbaharın ilerleyen günlerinde ortaya çıkan ve birkaç gün süren pastırma sıcakları, gündüz saatlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla dikkat çeker. Genellikle Ekim sonu ve Kasım ayının ilk yarısında yaşanan bu dönem, Türkiye'nin birçok bölgesinde yazı anımsatan havalara sahne olur. Ancak bu dönemin belirgin özelliği, gece saatlerinde sıcaklıkların tekrar düşmesi ve gündüz-sabah farkının belirginleşmesidir.

Türkiye'de pastırma sıcakları genellikle Kasım ayının ilk iki haftasında gözlemlenir. Ancak hava koşulları bu dönemde değişiklik gösterebilir ve pastırma yazı bazen daha erken ya da daha geç yaşanabilir. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte gündüz vakitlerinde yazı andıran bir hava hâkim olurken, sabah ve akşam saatlerinde ise serinlik devam eder.