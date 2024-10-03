Gaziantep’te dönüş yapan tır araçları biçti: Çok sayıda yaralı var!

Şeğitkamil ilçesi 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde, kavşakta dönüş yapmak isteyen sürücüsü henüz belirlenemeyen bir tır, kontrolden çıkarak önündeki Hasan G. yönetimindeki işçi servisi ile park halindeki bir araca çarptı.

Gaziantep'te feci kaza (Fotoğraf: DHA)

Feci kazanın ardından, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Feci kazada çok sayıda yaralı var (Fotoğraf: DHA)

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan işçi servisindeki 11 kişi ile tırda bulunan 2 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.