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Deniz Uğur'dan üzen haber: Beni açık ameliyata alacaklar

Bir süre önce yakalandığı meme kanserini yenen sanatçı Deniz Uğur şimdi de sosyal medyadan üzücü bir haberi paylaşarak sevenlerinde dua istedi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024
Deniz Uğur’dan üzen haber: Beni açık ameliyata alacaklar

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Meme kanserini yenen 50 yaşındaki ünlü oyuncu Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vücudundaki kistin büyüdüğünü duyurdu. Daha önce meme kanserini yenmeyi başaran oyuncu, vücudunda uzun süredir takip edilen bir kistin son 1.5 yıl içinde hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve masum olmadığını, bu gelişme üzerine açık ameliyata alınacağını duyurdu.

DESTEĞİNİZİ BEKLİYORUM
Deniz Uğur, sosyal medya hesabında oğlu Poyraz ile birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, yaşadığı süreci takipçilerine şu sözlerle anlattı: "Bu paylaşımı yapmamın nedeni, içtenlikle desteğinizi istemem. Güvendiğim hekimlerim beni açık ameliyata alacak ve her şeyin iyi sonuçlanması için elimizden geleni yapacağız. Ayrıca, son 1.5 yılda yaşadığım üzüntülerin bir daha tekrarlanmaması için Rabbim'e dua ediyorum."

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