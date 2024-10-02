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İyiliğin sesi! Küçük kalpler için yardım yapıldı

İstanbul'da 2011'de Canan Göztepe başkanlığında kurulan Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği (ERDODER), minik kalpleri 13 yıldır hayata bağladı. Derneğin geleneksel güz yemeği, geçen ay Ortaköy Ruby Restoran'da yapıldı. Dernek yöneticileri ve davetliler, küçük kalpler için yardım yaptı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024
İyiliğin sesi! Küçük kalpler için yardım yapıldı

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İstanbul'da 2011'de Canan Göztepe başkanlığında kurulan Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği (ERDODER), minik kalpleri 13 yıldır hayata bağladı. Derneğin geleneksel güz yemeği, geçen ay Ortaköy Ruby Restoran'da yapıldı. Dernek yöneticileri ve davetliler, küçük kalpler için yardım yaptı. Müzayedenin geliri de ERDODER'e bağışlandı. Dernek, Hatay Samandağ Devlet Hastanesi'ne de Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitesi kazandırdı. Başkan Göztepe, açılışta yaptığı konuşmada, "Bebekler bizim geleceğimiz ve istikbalimizdir. Yeni doğan üniteleri sayesinde bebek ölümleri azalmış durumda. Bu bizi çok daha motive ediyor" ifadelerini kullandı.

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