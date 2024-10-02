Babadan yeni suçlama! Narin’e para vererek kendine alıştırdı

Narin Güran cinayetinde, baba Arif Güran yeni bir suçlamayı gündeme getirdi. Baba Arif Güran, cinayetin bir numaralı sanığı, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın, kızının kaybolmasından bir kaç gün önce Narin'e para vererek kendine alıştırdığını ileri sürdü. Güran, "Narin'i Nevzat sakladı. Ne eşim, ne çocuğum hiç kimse ile görüşmedim" dedi. Öte yandan Narin Güran'ın babası Arif Güran'ın evindeki halılar DNA araştırması amacıyla Van Jandarma Kriminal Laboratuvara gönderildi. Narin'in sarıldığı belirtilen battaniye ise kayboldu.

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