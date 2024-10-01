Z kuşağının en çok kullandığı 30 terim belli oldu! Gençlerin dilinden düşmüyor

Gen Z, yani 1990'ların başından 2000'lerin başına kadar doğan jenerasyon, dijital dünyada büyüyen ve internetin hızla yayılmasıyla şekillenen bir kuşak olarak dikkat çekiyor. Bu gençler, kendilerine özgü bir dil ve ifade biçimi yarattı. Peki, Gen Z'nin dilinde hangi terimler popüler? İşte, 2024 yılı itibarıyla gençlerin en çok kullandığı 30 terim ve bu terimlerin anlamları...