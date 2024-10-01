Z kuşağının en çok kullandığı 30 terim belli oldu! Gençlerin dilinden düşmüyor

Gen Z, yani 1990'ların başından 2000'lerin başına kadar doğan jenerasyon, dijital dünyada büyüyen ve internetin hızla yayılmasıyla şekillenen bir kuşak olarak dikkat çekiyor. Bu gençler, kendilerine özgü bir dil ve ifade biçimi yarattı. Peki, Gen Z'nin dilinde hangi terimler popüler? İşte, 2024 yılı itibarıyla gençlerin en çok kullandığı 30 terim ve bu terimlerin anlamları...
Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi
GENÇLEİRN EN ÇOK KULLANDIĞI TERİMLER
2024 yılında, Collins Dictionary tarafından İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen bir araştırma ile gençlerin günlük iletişimde sıkça kullandığı slang terimleri analiz edildi. Çalışma, 16-24 yaş arasındaki katılımcılarla yapılan anket ve sosyal medya verilerinin incelenmesiyle oluşturuldu.
🗣️ 1. Bet
- Anlamı: Onaylamak veya katılmak.
- Kullanım: "Partiye geliyor musun? – Bet! 👍"
🤥 2. Cap
- Anlamı: Yalan veya doğru olmayan bir şey.
- Kullanım: "O zengin olduğunu söyledi ama bu cap. 🚫"
✅ 3. No Cap
- Anlamı: Abartısız, tamamen doğru.
- Kullanım: "Bütün pizzayı tek başıma yedim, no cap. 🍕"
👑 4. Slay
- Anlamı: Çok başarılı olmak, mükemmel görünmek.
- Kullanım: "O sahnede gerçekten slay yaptı! 💃"
🔥 5. Periodt
- Anlamı: Kesinlikle, tartışmaya kapalı.
- Kullanım: "Bu yılın en iyi filmi, periodt. 🎬"