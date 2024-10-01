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Z kuşağının en çok kullandığı 30 terim belli oldu! Gençlerin dilinden düşmüyor

Gen Z, yani 1990'ların başından 2000'lerin başına kadar doğan kuşak, internetin hızla yayılmaya başladığı dönemde büyüdü ve kendine özgü bir dil geliştirdi. Bu jenerasyonun kullandığı bazı terimler, özellikle sosyal medyada sıkça karşımıza çıkıyor. İşte 2024 yılı itibariyle Gen Z'nin en popüler 30 terimi ve anlamları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 20:53 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 20:53
Z kuşağının en çok kullandığı 30 terim belli oldu! Gençlerin dilinden düşmüyor

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Gen Z, yani 1990'ların başından 2000'lerin başına kadar doğan jenerasyon, dijital dünyada büyüyen ve internetin hızla yayılmasıyla şekillenen bir kuşak olarak dikkat çekiyor. Bu gençler, kendilerine özgü bir dil ve ifade biçimi yarattı. Peki, Gen Z'nin dilinde hangi terimler popüler? İşte, 2024 yılı itibarıyla gençlerin en çok kullandığı 30 terim ve bu terimlerin anlamları...

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

GENÇLEİRN EN ÇOK KULLANDIĞI TERİMLER

2024 yılında, Collins Dictionary tarafından İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen bir araştırma ile gençlerin günlük iletişimde sıkça kullandığı slang terimleri analiz edildi. Çalışma, 16-24 yaş arasındaki katılımcılarla yapılan anket ve sosyal medya verilerinin incelenmesiyle oluşturuldu.

🗣️ 1. Bet

  • Anlamı: Onaylamak veya katılmak.
  • Kullanım: "Partiye geliyor musun? – Bet! 👍"

🤥 2. Cap

  • Anlamı: Yalan veya doğru olmayan bir şey.
  • Kullanım: "O zengin olduğunu söyledi ama bu cap. 🚫"

3. No Cap

  • Anlamı: Abartısız, tamamen doğru.
  • Kullanım: "Bütün pizzayı tek başıma yedim, no cap. 🍕"

👑 4. Slay

  • Anlamı: Çok başarılı olmak, mükemmel görünmek.
  • Kullanım: "O sahnede gerçekten slay yaptı! 💃"

🔥 5. Periodt

  • Anlamı: Kesinlikle, tartışmaya kapalı.
  • Kullanım: "Bu yılın en iyi filmi, periodt. 🎬"

🌟 6. Vibe

  • Anlamı: Ortamın veya kişinin genel enerjisi, havası.
  • Kullanım: "Bu kafenin çok rahat bir vibe'ı var. ☕"

👻 7. Ghost

  • Anlamı: Aniden iletişimi kesmek, kaybolmak.
  • Kullanım: "Son buluşmadan sonra beni ghostladı. 😔"

🤫 8. Lowkey

  • Anlamı: Hafifçe veya gizlice bir şeyden bahsetmek.
  • Kullanım: "Lowkey bu konserde çok heyecanlıyım. 🎵"

😎 9. Highkey

  • Anlamı: Bir şeyi açıkça ifade etmek.
  • Kullanım: "Highkey bu yeni albüme bayıldım! 🎧"

🤔 10. Sus

  • Anlamı: Şüpheli veya güven vermeyen.
  • Kullanım: "Bu anlaşma bana biraz sus geldi. 💭"

💪 11. Flex

  • Anlamı: Gösteriş yapmak, hava atmak.
  • Kullanım: "Yeni ayakkabılarını flexlemekten vazgeçmiyor. 👟"

🎶 12. Bop

  • Anlamı: Dinlemesi çok keyifli bir şarkı.
  • Kullanım: "Bu yeni şarkı tam bir bop! 🎵"

🙋‍♀️ 13. Stan

  • Anlamı: Bir kişiye veya şeye aşırı hayran olmak.
  • Kullanım: "Onun iş disiplinini gerçekten stan'liyorum. 👏"

🏆 14. W

  • Anlamı: Kazanç veya başarı.
  • Kullanım: "Bu işi almak benim için büyük bir W oldu! 🏅"

😞 15. L

  • Anlamı: Kaybetmek veya başarısızlık.
  • Kullanım: "O fırsatı kaçırmak tam bir L oldu. 🚫"

😍 16. Simp

  • Anlamı: Hoşlandığı kişiye aşırı ilgi göstermek.
  • Kullanım: "Ona hediye yağdırıyor, tam bir simp! 🎁"

👔 17. Drip

  • Anlamı: Şık ve havalı giyim tarzı.
  • Kullanım: "Bu ceketi giymiş, drip on point! 👌"

🤾‍♂️ 18. Yeet

  • Anlamı: Bir şeyi hızla ve güçle fırlatmak.
  • Kullanım: "Topu karşı sahaya yeet etti! 🏀"

🎉 19. Lit

  • Anlamı: Çok eğlenceli veya harika.
  • Kullanım: "Dünkü parti lit'ti! 🎊"

📜 20. Receipts

  • Anlamı: Bir olayın veya iddianın kanıtı.
  • Kullanım: "Ne olduğunu kanıtlayabilirim, receipts var! 📸"

21. Tea

  • Anlamı: Dedikodu veya ilginç bilgi.
  • Kullanım: "Dün gece olanları anlatsana, spill the tea! 👀"

🍫 22. Snack

  • Anlamı: Çekici veya çok iyi görünen kişi.
  • Kullanım: "O kıyafetle tam bir snack olmuşsun! 😍"

😬 23. Big Yikes

  • Anlamı: Çok utandırıcı veya rahatsız edici bir durum.
  • Kullanım: "O sahnede düşmesi tam bir big yikes'tı! 😳"

😱 24. Shook

  • Anlamı: Şaşırmış veya şok olmuş.
  • Kullanım: "Bu sürpriz haber beni shook etti. 😲"

💎 25. Boujee

  • Anlamı: Lüks ve gösterişli bir yaşam tarzı.
  • Kullanım: "Bu restoran çok boujee, fiyatlar uçuyor. 💰"

🎀 26. Extra

  • Anlamı: Gereğinden fazla abartılı veya gösterişli davranmak.
  • Kullanım: "O kıyafetle çok extra olmuşsun. 😅"

🔥 27. Fire

  • Anlamı: Harika, mükemmel veya çok havalı.
  • Kullanım: "O yeni ceket fire gibi! 🔥"

💯 28. Gucci

  • Anlamı: İyi, yolunda veya havalı.
  • Kullanım: "Proje hakkında gucci hissediyorum. 💪"

😒 29. Salty

  • Anlamı: Küçük bir şeyden dolayı üzgün veya kızgın olmak.
  • Kullanım: "Oyun kaybedince çok salty oldu. 😤"

🌟 30. Clout

  • Anlamı: Özellikle sosyal medyada popülerlik veya etki sahibi olmak.
  • Kullanım: "Instagram'da hep clout peşinde. 📈"

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