SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kumun altında kalan 8 yaşındaki Ezgi hayatını kaybetti

Sekiz yaşındaki Ezgi Yavuz, ailesiyle birlikte sahile gitti. Arkadaşı Ahmet Serdar Ü. ile kıyıda oyun oynadı. Ezgi ve arkadaşı kıyı erozyonu nedeniyle devrilen kumun altında kaldı. Nefes borusuna kum kaçan talihsiz kız çocuğu, kurtarılamadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024
Kumun altında kalan 8 yaşındaki Ezgi hayatını kaybetti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Antalya Kumluca'da plajda oyun faciayla bitti. İlköğretim 3'üncü sınıf öğrencisi Ezgi yavuz (8), önceki gün babası Emrah Yavuz, annesi Gülsüm ile hafta sonu dedesinin yanına gitti. Küçük kız, ailesiyle birlikte Obalar mevkisinde denize girdi.

Akrabalarının çocuğu Ahmet Serdar Ü. ile birlikte sahil kıyısında oyun oynamaya başladı. Bu sırada tümsekleşen kumluk alan, Ezgi Yavuz ve Ahmet Serdar Ü.'nün üzerine devrildi. Durumu fark eden ailenin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekibi, çocukları hastaneye kaldırdı. Ezgi Yavuz'un nefes borusuna kum kaçtığı öğrenildi. Talihsiz küçük kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kumların altında kalan yaralı Ahmet Serdar Ü. ise tedavi altına alındı.

'BÖYLE Mİ AYRILACAKTIK'
Kızını kaybeden acılı aile, gözyaşlarına boğuldu. Baba Emrah Yavuz, cenaze aracına el sallayarak, "Böyle mi olacaktı kuzum. Böyle mi ayrılacaktık" diye ağladı. O anlar, görenlerin yüreklerini dağladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | İsrail Lübnan’ı işgal ediyor: Kara harekatı başladı
İsrail, Hizbullah’ı içeriden vurdu: Birim 8200 ve MOSSAD’ın Üzüm Salkımı ajanları Hasan Nasrallah’ı katletti!
Emeklilikte çifte kazanç: Bu yıl borçlanma ve ihya için ne kadar ödeme yapılacak? Aylık tutarı ne kadar fark edecek?
Kış öncesi vatandaşın cebi rahatlayacak! Elektrik ve doğal gaza ekim ayında zam yok
Tüketiciler nefes alacak! Kredi kartı borçlarına 60 aya kadar yapılandırma imkanı! Ne zaman yürürlüğe girecek? İşte örnek ödeme tablosu
Başkan Erdoğan’dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
Narin Güran’ın babası Arif Güran’dan A Haber’de flaş açıklamalar | Nevzat Bahtiyar’ı suçladı: Kızı para vererek kendine alıştırmış
Lübnan’da bir Türkmen Başkan Erdoğan’dan yardım istedi: Bizi kurtar
Kartal yıldızlarıyla coştu! Beşiktaş Kayserispor’u 3-0 yendi
Hollywood’un kirli yüzü! Rapçi Sean Combs’un pedofili iddianamesi hazır: Mağdurlara şantaj ve rüşvet teklifi!
Lübnan sınırındaki İsrail’in katliam tanklarını A Haber görüntüledi!
Esra Erol’da Veysel Yorulmaz olayında yeni detaylar! Elindeki su şişesinde ne vardı? Eski eş Betül stüdyoda...
Mansur Yavaş’a Saraçhane destekli X operasyonu! Yüreksiz deyip Kılıçdaroğlu’ndan vurdular... Ekremci medyadan ’yarış’ itirafı
Serhat Akın saldırı anını anlattı! 250 bin TL’lik ’vur’ emrini veren azmettirici Hasan Şahin kim? | 5 kişi tutuklandı
Dudak uçuklatan rakam! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ödenen borcu açıkladı
SON DAKİKA