Kumun altında kalan 8 yaşındaki Ezgi hayatını kaybetti

Antalya Kumluca'da plajda oyun faciayla bitti. İlköğretim 3'üncü sınıf öğrencisi Ezgi yavuz (8), önceki gün babası Emrah Yavuz, annesi Gülsüm ile hafta sonu dedesinin yanına gitti. Küçük kız, ailesiyle birlikte Obalar mevkisinde denize girdi.

Akrabalarının çocuğu Ahmet Serdar Ü. ile birlikte sahil kıyısında oyun oynamaya başladı. Bu sırada tümsekleşen kumluk alan, Ezgi Yavuz ve Ahmet Serdar Ü.'nün üzerine devrildi. Durumu fark eden ailenin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekibi, çocukları hastaneye kaldırdı. Ezgi Yavuz'un nefes borusuna kum kaçtığı öğrenildi. Talihsiz küçük kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kumların altında kalan yaralı Ahmet Serdar Ü. ise tedavi altına alındı.

'BÖYLE Mİ AYRILACAKTIK'

Kızını kaybeden acılı aile, gözyaşlarına boğuldu. Baba Emrah Yavuz, cenaze aracına el sallayarak, "Böyle mi olacaktı kuzum. Böyle mi ayrılacaktık" diye ağladı. O anlar, görenlerin yüreklerini dağladı.

