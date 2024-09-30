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Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş günlerdir kayıp!

Van’da önceki gün kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’i arama çalışmaları devam ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Eylül 2024
Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş günlerdir kayıp!

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Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten üç gündür haber yok. Kızının kaybolduğunu yurt yetkililerinin kendilerine geç haber verdiğini öne süren Nizamettin Kabaiş, "Aradan 18 saat geçmiş sonra bizi aradılar. Kızım cuma günü akşam saat 18.30 sıralarında kaldığı yurtta yemek yedikten sonra çıkmış. O sırada annesiyle konuşmuş. Annesine demiş ki, 'Markete gidip hazır kahve alacağım.' Annesi de ona, 'Al hemen yurda geri dön, geç kalma.' O da 'Tamam' demiş. Daha sonra arkadaşı ona mesaj atmış, mesaja da bakmamış. Annesi aramış, cevap vermemiş. O gece bana haber vermediler" dedi.

Baba kabaiş, "Telefon, kulaklık, su ve keki sahilin kenarında arkadaşları bulmuş. Yurttan çıktıktan sonra sahile kadar gelmiş. Oradan da kameranın görüş alanından çıkıyor. Cep telefonu, kulaklık, su ve kek bırakmış orda. Şu ana kadar bir haber alamadık" diye konuştu.

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