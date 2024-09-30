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Sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin ortalığı birbirine kattı! O anlar anbean kaydedildi

Sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin, İstanbul Esenyurt'ta ortalığı birbirine kattı. Bir gelinlikçide çalışanlarla bilinmeyen bir nedenle dakikalarca tartışan fenomen, polislerin gelmesiyle karakola götürüldü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 14:47 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 15:18
Sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin ortalığı birbirine kattı! O anlar anbean kaydedildi

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Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı.

Sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin (İHA)Sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin (İHA)

İddiaya göre sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin, bir gelinlikçide çalışanlar ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin (İHA)Sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin (İHA)

Kısa sürede sokağa taşınan olayda dakikalarca bağıra çağıra tartıştı.

Tiktokçu Hülya Mizgin sokakta kavga etti! O anlar kamerada!

Çevredeki vatandaşların polisi araması üzerine olay yerine gelen ekipler, fenomen Hülya Mizgin'i karakola götürdü. Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin'in gelinlikçi çalışanları ile tartıştığı anlar. (İHA)Sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin'in gelinlikçi çalışanları ile tartıştığı anlar. (İHA)

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Yaşanan tartışma anlarını anlatan Muammer Kocaman, "Ben çalışıyordum, sesleri duyunca dışarı çıktım.

Sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin'in gelinlikçi çalışanları ile tartıştığı anlar. (İHA)Sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin'in gelinlikçi çalışanları ile tartıştığı anlar. (İHA)

Bizim komşu ile bir kadın kavga ediyor. Hemen gelinlikçinin önüne doğru gittim ve tartıştığı kadının sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin olduğunu gördüm. Yaklaşık 15 dakika bağırarak tartıştılar. Daha sonra ise polis Hülya Mizgin'i karakola götürdü" dedi.

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