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KAYIP ROJİN KABAİŞ BULUNDU MU? Van'da kaybolan Rojin'den haber var mı, son durum ne? Cep telefonu, su şişesi...

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nü bu yıl kazanan 18 yaşındaki Rojin Kabaiş, üç gündür kayıp. Genç kızın ailesi ve emniyet ekipleri Van Gölü çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor. Peki, Rojin nerede kayboldu? Son durum ne? İşte olaya dair gelişmeler haberimizde...

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 12:50 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 12:51
KAYIP ROJİN KABAİŞ BULUNDU MU? Van’da kaybolan Rojin’den haber var mı, son durum ne? Cep telefonu, su şişesi...

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Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları sürüyor. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, yeni kazandığı okulu için Diyarbakır'dan Van'a geldikten iki gün sonra kayboldu.

(Kaynak: DHA)(Kaynak: DHA)

Olay 27 Eylül günü gerçekleşti.

Genç kız, kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrıldı.

Yolda annesiyle cep telefonuyla görüntülü görüşen ve bir büfeye de uğrayan Kabaiş, geldiği sahilde bir süre bankta oturarak Van Gölü'nü seyretti.

Daha sonra kamera açısından çıkan genç kızdan bir daha haber alınamadı.

(Kaynak: DHA)(Kaynak: DHA)

CEP TELEFONU VE SU ŞİŞESİ BULUNDU

28 Eylül günü sahilde dolaşan öğrencilerin cep telefonu, su şişesi ve kekin bulunması üzerine Rojin Kabaiş için eşyalarının bulunduğu Van Gölü'nde sahil güvenlik ve polis ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

(Kaynak: DHA)(Kaynak: DHA)

Üç gündür kendisinden haber alınamayan Kabaiş'in babası Nizamettin ve anne Aygül Kabaiş de Van'a gelerek yürütülen çalışmaları takip ediyor.

(Kaynak: DHA)(Kaynak: DHA)

Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de sahile gelerek arama çalışmalarında yer alan sahil güvenlik, emniyet ekipleri, atlı polisler ve itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.

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