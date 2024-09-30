Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş 'i arama çalışmaları sürüyor. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, yeni kazandığı okulu için Diyarbakır'dan Van'a geldikten iki gün sonra kayboldu.

(Kaynak: DHA)

Olay 27 Eylül günü gerçekleşti.

Genç kız, kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrıldı.

Yolda annesiyle cep telefonuyla görüntülü görüşen ve bir büfeye de uğrayan Kabaiş, geldiği sahilde bir süre bankta oturarak Van Gölü'nü seyretti.

Daha sonra kamera açısından çıkan genç kızdan bir daha haber alınamadı.