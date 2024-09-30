Hava 10 derece soğuyor

AKOM, İstanbul'da şiddetli sağanak yağışların görüleceğini açıkladı. Soğuk hava dalgasıyla birlikte şehirde sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşmesi bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yağışların etkisini artıracağını bildirdi. İl genelinde sabah saatlerine kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağı bildirildi. Yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen yağışların Şile, Beykoz, Çekmeköy ve Tuzla gibi bölgelerde kuvvetli olabileceği aktarıldı. Sıcaklıkların çarşambadan itibaren yine mevsim normalleri üzerine çıkacağı kaydedildi.

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