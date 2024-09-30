İstanbul'da dehşet evi! 17 yaşındaki çocuk annesi ile kavga eden babasını bıçakladı. Esenyurt'ta yaşayan Alkolik baba Doğan C. (41), evde eşiyle tartışırken oğlu M.C (17), araya girdi. İkili arasında gerilim yükseldi. Öfkeli çocuk M.C., eline aldığı bıçakla acımadan babasını bıçakladı.

Kanlar içinde kalan Doğan C.'ye ilk müdahaleyi yakınları yaptı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri yaralı Doğan C'yi hastaneye kaldırdı. Doğan C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Çoçuk M.C'yi olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.