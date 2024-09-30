PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

17 yaşındaki çocuk annesi ile kavga eden babasını bıçakladı!

İstanbul'da dehşet evi! 17 yaşındaki çocuk annesi ile kavga eden babasını bıçakladı. Esenyurt'ta yaşayan Alkolik baba Doğan C. (41), evde eşiyle tartışırken oğlu M.C (17), araya girdi. İkili arasında gerilim yükseldi. Öfkeli çocuk M.C., eline aldığı bıçakla acımadan babasını bıçakladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Eylül 2024
17 yaşındaki çocuk annesi ile kavga eden babasını bıçakladı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'da dehşet evi! 17 yaşındaki çocuk annesi ile kavga eden babasını bıçakladı. Esenyurt'ta yaşayan Alkolik baba Doğan C. (41), evde eşiyle tartışırken oğlu M.C (17), araya girdi. İkili arasında gerilim yükseldi. Öfkeli çocuk M.C., eline aldığı bıçakla acımadan babasını bıçakladı.

Kanlar içinde kalan Doğan C.'ye ilk müdahaleyi yakınları yaptı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri yaralı Doğan C'yi hastaneye kaldırdı. Doğan C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Çoçuk M.C'yi olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
72 saatlik kanlı plan: İran Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah’ın ölümünde MOSSAD’a çalışan İranlı ajan izi!
Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’nin kirli geçmişi ortaya çıktı! Detaylar pes dedirtti
Anadolu Ajansı
Mansur Yavaş yine Aday olurum dedi! Saraçhane’ye karşı ön alma çabası... İmamoğlu küplere binecek
EMEKLİNİN ZAM HESABI TAMAM: Yeni anketlerde tahminler nasıl değişti? SSK ve Bağ-Kur’luların maaşı ne kadar artacak?
Nasrallah boğularak acı içinde öldü iddiası! Ceset vücut bütünlüğünü koruyor... İsrail bombardımanında sığınakta zehirlendi
30 EYLÜL HAVA DURUMU | İstanbul dahil 16 ile MGM’den uyarı! Balkanlar’dan yağışlı hava geliyor
CANLI | Orta Doğu yangın yeri! Soykırımcı İsrail ordusundan Şam ve Yemen’e hava saldırısı
Büyük ödüle ramak kala: Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı doğru cevabı bildiği halde yarışmadan çekildi!
Fener’den takibe devam! Fenerbahçe Antalyaspor’u 2-0 yendi
Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes’in! Başkan Erdoğan kupayı takdim etti... BGM’de ilklerin gecesi
İsrail’in Yemen’i vurması sonrası Husiler’den savaş ilanı: İlerleyen günler ve aylar yenilgi değil zaferlerle dolu olacak
Serhat Akın’ın ayağına sıktıran 250 bin TL’lik talimat! Vur emri Gürcistan’dan geldi... Sorguda itiraf
Hizbullah lideri Nasrallah’ın cenazesi vinçle çukurun içerisinden çıkartıldı! Ölüm sebebi kafa travması mı?
Basketbol Gelişim Merkezi Türk sporuna çağ atlatacak! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı: Bu sadece tesis değil vizyon projesidir
SON DAKİKA