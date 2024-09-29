Esenyurt’ta 17 yaşındaki bir çocuk annesiyle tartışan babasını bıçakladı

İstanbul Esenyurt 'ta 17 yaşındaki bir çocuk annesiyle tartışan alkolik babasını bıçakladı. Baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, çocuk ise gözaltına alınarak Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

Olay, saat 23.00 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1854. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkolik baba Doğan C. (41) evinde eşiyle tartışma yaşadığı esnada oğlu M.C (17) tarafından bıçaklandı.

17 yaşındaki çocuk babasını bıçakladı (İHA)

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ağır yaralanan Doğan C'ye ilk müdahale olayı öğrenen yakınları tarafından yapılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Doğan C'ye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.