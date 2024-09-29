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Esenyurt'ta 17 yaşındaki bir çocuk annesiyle tartışan babasını bıçakladı

İstanbul Esenyurt'ta 17 yaşında bir çocuk, annesiyle tartışan babasını bıçakladı. Ağır yaralanan babanın hayati tehlikesi devam ederken çocuk gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 10:14 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 10:14
Esenyurt’ta 17 yaşındaki bir çocuk annesiyle tartışan babasını bıçakladı

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İstanbul Esenyurt'ta 17 yaşındaki bir çocuk annesiyle tartışan alkolik babasını bıçakladı. Baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, çocuk ise gözaltına alınarak Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

Esenyurt'ta hareketli gece (İHA)Esenyurt'ta hareketli gece (İHA)

Olay, saat 23.00 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1854. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkolik baba Doğan C. (41) evinde eşiyle tartışma yaşadığı esnada oğlu M.C (17) tarafından bıçaklandı.

17 yaşındaki çocuk babasını bıçakladı (İHA)17 yaşındaki çocuk babasını bıçakladı (İHA)

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Ağır yaralanan Doğan C'ye ilk müdahale olayı öğrenen yakınları tarafından yapılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Doğan C'ye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Baba ağır yaralı (İHA)Baba ağır yaralı (İHA)

Doğan C'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Saldırıyı gerçekleştiren oğlu M.C ise olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınarak Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı (İHA)Polis olayla ilgili soruşturma başlattı (İHA)

Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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