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Canan Karatay uyardı! Ağzınıza bile sürmeyin

Ünlü profesör Canan Karatay'ın "Bunu yiyerek vücudunuza zarar veriyorsunuz, resmen intihar!" dediği aşırı şeker içeren besinler yine gündemde! Vücudu içten içe çökerten ve sindirim sistemine büyük hasar veren işlenmiş gıdalar yalnızca obezite değil birçok sağlık sorununa da davetiye çıkarıyor. Peki aşırı şeker tüketimin vücuda etkileri neler? Ünlü profesör konu hakkında hangi uyarılarda bulundu? İşte habere dair detaylar...

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 13:04 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 13:04
Canan Karatay uyardı! Ağzınıza bile sürmeyin

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Türkiye yalnızca obeziteyle değil, aynı zamanda aşırı şeker tüketiminin yol açtığı sağlık sorunlarıyla da karşı karşıya. Peki uzmanlar bu konuda neler söylüyor? İşlenmiş gıdanın ve aşırı şeker tüketiminin sonuçları neler? Şeker hastalığından kurtulmak mümkün mü? Uzmanların açıklamalarına kulak veriyoruz. İşte habere dair detaylar...

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

TBV Başkanı Timur Erk, aşırı şeker tüketiminin ciddi sağlık tehditleri oluşturduğunu vurgulayarak, "Şeker bağımlılık yaratır. Türkiye, şeker tüketimini azaltmak zorundadır. Bu konuda tüm kurumların, özellikle de halkın üzerine büyük görevler düşüyor. Nasıl tuz tüketimini azaltmayı başardıysak, aynı şekilde acilen şeker tüketimini de azaltmalıyız" şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Canan Karatay, "Şeker en tatlı zehirdir. Çocuklara şeker yerine ayran verebilirsiniz" demişti. "Marketlerde pakete girmiş hiçbir şeyi almayın" diyen Karatay, "Süzme peynir olmaz, tam yağlı olacak. Yoğurdu da evde kendiniz mayalayacaksınız. Ötekilerin hepsi ilaçlı" diye konuştu.

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

Türkiye'nin yüzde 15'lik kesimi gizli şeker hastası

İHA'ya konuşan İstanbul Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ, Türkiye'de diyabet ve gizli şeker hastalığının oranlarına dikkat çekerek, "Türkiye'de insanların yüzde 15'inde diyabet yani şeker hastalığı var. Yüzde 15'inde de gizli şeker hastalığı var. Baktığımız zaman sosyal güvenlik kurumu harcamasının neredeyse yüzde 15'i, tek başına şeker hastalığı için harcanıyor ve bunlar çok yüksek rakamlar. Bir kavram daha var, o da kilo fazlalığı. Türkiye'deki insanların3'te 1'inde kilo fazlalığı var. Bunlar olağan üstü yüksek rakamlar" şeklinde ifade etti.

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

Sofra şekerine gerek yok

Prof. Dr. Karşıdağ, şekerin insan vücudu için zorunlu olmadığına dikkat çekerek, "Yani 0'dan 100 yaşına kadar sofra şekeri yemesem benim hiçbir eksikliğim olmaz. Sofra şekeri meyve, su, süt, et, peynir gibi değil bunları yemezsek olmaz ama sofra şekerini yemezsek hiçbir eksiğimiz olmaz" ifadelerini kullandı.

Şekerin tamamen hayatımızdan çıkarılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Karşıdağ, "Her şeyden evvel şekeri ortadan kaldırmalıyız. Bunu sakın meyvedeki şekerle karıştırmayın lütfen. Bunlar farklı kavramlardır. Her gün mutlaka üç avuç kadar meyve yemeliyiz. Burada ölçü herkesin kendi avucudur. Ama baklavadan veya fruktozla yapılan her şeyden uzak durmalıyız" diye cümlelerini tamamladı. Ünlü Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay da şekerden uzak durulması gerektiğini defalarca vurgulamıştı.

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

Peki şeker hastalığından kurtulmanın yolları ne?

Şeker hastalığından kurtulmak, genellikle yaşam tarzı değişiklikleri ile mümkün. Bu yolculukta ilk olarak, sağlıklı bir diyet benimsemek önemlidir; tam tahıllar, sebzeler, meyveler ve sağlıklı yağları içeren dengeli bir beslenme programı oluşturulmalıdır. Düzenli fiziksel aktivite, kan şekerini kontrol altında tutmak için gereklidir; haftada en az 150 dakika orta düzeyde egzersiz yapılması önerilir. Ayrıca, stres yönetimi teknikleri uygulamak ve yeterli uyku almak da kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilir. Son olarak, düzenli olarak doktor kontrolüne gitmek ve gerekli testleri yaptırmak, hastalığın seyrini izlemek açısından kritik öneme sahiptir. Bu değişiklikler, şeker hastalığını kontrol altına alarak, genel sağlığı iyi bir noktaya taşıyacaktır.

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