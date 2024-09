Canan Karatay uyardı! Ağzınıza bile sürmeyin

Anadolu Ajansı

Sofra şekerine gerek yok

Prof. Dr. Karşıdağ, şekerin insan vücudu için zorunlu olmadığına dikkat çekerek, "Yani 0'dan 100 yaşına kadar sofra şekeri yemesem benim hiçbir eksikliğim olmaz. Sofra şekeri meyve, su, süt, et, peynir gibi değil bunları yemezsek olmaz ama sofra şekerini yemezsek hiçbir eksiğimiz olmaz" ifadelerini kullandı.

Şekerin tamamen hayatımızdan çıkarılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Karşıdağ, "Her şeyden evvel şekeri ortadan kaldırmalıyız. Bunu sakın meyvedeki şekerle karıştırmayın lütfen. Bunlar farklı kavramlardır. Her gün mutlaka üç avuç kadar meyve yemeliyiz. Burada ölçü herkesin kendi avucudur. Ama baklavadan veya fruktozla yapılan her şeyden uzak durmalıyız" diye cümlelerini tamamladı. Ünlü Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay da şekerden uzak durulması gerektiğini defalarca vurgulamıştı.