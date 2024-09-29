Canan Karatay uyardı! Ağzınıza bile sürmeyin

Türkiye yalnızca obeziteyle değil, aynı zamanda aşırı şeker tüketiminin yol açtığı sağlık sorunlarıyla da karşı karşıya. Peki uzmanlar bu konuda neler söylüyor? İşlenmiş gıdanın ve aşırı şeker tüketiminin sonuçları neler? Şeker hastalığından kurtulmak mümkün mü? Uzmanların açıklamalarına kulak veriyoruz. İşte habere dair detaylar...
Anadolu Ajansı
TBV Başkanı Timur Erk, aşırı şeker tüketiminin ciddi sağlık tehditleri oluşturduğunu vurgulayarak, "Şeker bağımlılık yaratır. Türkiye, şeker tüketimini azaltmak zorundadır. Bu konuda tüm kurumların, özellikle de halkın üzerine büyük görevler düşüyor. Nasıl tuz tüketimini azaltmayı başardıysak, aynı şekilde acilen şeker tüketimini de azaltmalıyız" şeklinde konuştu.
Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Canan Karatay, "Şeker en tatlı zehirdir. Çocuklara şeker yerine ayran verebilirsiniz" demişti. "Marketlerde pakete girmiş hiçbir şeyi almayın" diyen Karatay, "Süzme peynir olmaz, tam yağlı olacak. Yoğurdu da evde kendiniz mayalayacaksınız. Ötekilerin hepsi ilaçlı" diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Türkiye'nin yüzde 15'lik kesimi gizli şeker hastası
İHA'ya konuşan İstanbul Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ, Türkiye'de diyabet ve gizli şeker hastalığının oranlarına dikkat çekerek, "Türkiye'de insanların yüzde 15'inde diyabet yani şeker hastalığı var. Yüzde 15'inde de gizli şeker hastalığı var. Baktığımız zaman sosyal güvenlik kurumu harcamasının neredeyse yüzde 15'i, tek başına şeker hastalığı için harcanıyor ve bunlar çok yüksek rakamlar. Bir kavram daha var, o da kilo fazlalığı. Türkiye'deki insanların3'te 1'inde kilo fazlalığı var. Bunlar olağan üstü yüksek rakamlar" şeklinde ifade etti.