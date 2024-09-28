Şehit polis Şeyda yılmaz’ın eşi Semih Yılmaz ilk kez konuştu

O gün, ben de görevdeydim. Telsiz sesi duydum. "Dudullu Polis Merkezi'ndeki polis yaralandı" diye... Hemen eşimi aradım. Açmadı! Çok korkmaya başladım. İçime kötü bir his doğdu! Silah arkadaşlarıma "Beni götürün" dedim. Yolda giderken eşimin vurulduğunu öğrendim. O, şehit olmayı çok istiyordu. Hastanede acı haberi aldım. Sözün bittiği yerdeyim.

POLİS VURULDU DEDİLER ARADIM AÇMADI

Şeyda Yılmaz'ın polis eşi, saldırıyı anlattı: Telsizden 'Polis yaralandı' anonsu geçti. Aradım açmadı. Vurulanın Şeyda olduğunu öğrenince başımdan aşağı kaynar sular döküldü.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın (27)eşi Semih Yılmaz, saldırıyı telsiz anonsuyla öğrendiğini anlattı. Yılmaz'ın Sivas'taki babaevinde polis eşi, zor bir süreçten geçtiğini söyledi. Çok üzgün olduğunu dile getiren Yılmaz, "Sözün bittiği yerdeyiz. İlk haberi aldığımdan bu zamana kadar yaşadığım ve yaşadığımız şeyler çok zor. Tüm ülke arayarak, mesaj atarak destek oldu. Herkes dua ettiğini, ağladığını söyledi. Vatan sağ olsun" ifadesini kullandı.

Katil Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşması bitince İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi. Hizbullah'ın kalesi Dahiye bölgesinde Nasrallah'ın evini ve Hizbullah'ın merkez karargahlarının bulunduğu 6 binayı vurdu. İsrail medyası saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatını kaybettiğini iddia etti. Hizbullah'a yakın kaynaklar ise Nasrallah'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve güvenli bir yerde bulunduğunu söyledi.

Yılmaz, olayın yaşandığı gün kendisinin de görevde olduğunu belirterek, "Biz aynı vardiyada çalışıyorduk. 17.15'te evden çıktım. 22.00 ya da 23.30 gibi telsiz sesi duydum. 'Dudullu Polis Merkezi'ndeki polis yaralandı' diye, hemen eşimi aradım. Açmadı, çok merak ettim. Oradaki silah arkadaşlarıma ben burada duramıyorum, beni götürün dedim. Yolda giderken silah arkadaşım, 'kardeşim vurulanlardan birisi de senin eşinmiş' dedi. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü" dedi.