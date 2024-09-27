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Narin Güran cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı!

Narin cinayetinde çok sayıda kişiye yönelik teknik takipte ortam dinlemesi yapıldı. Ailenin ise son ses müzik açarak önlem aldığı ortaya çıktı. Yenge Hediye Güran’ın da her şeyi yıkadığı anlaşıldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Eylül 2024
Narin Güran cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı!

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Diyarbakır Bağlar'a bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın (8) cansız bedeni, 19 gün sonra 8 Eylül'de köyün yakınındaki Eğertutmaz Deresi'nden çıktı. Narin'i öldüren amca Salim Güran ile anne Yüksel, ağabey Enes'in de içinde bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir dizi teknik takip kararı aldığı ortaya çıktı. Buna göre cep telefonları dinlenen şüphelilere yönelik aynı süreçte ortam dinlemesi de yapıldı. Güran ailesi erkeklerinin katıldığı 7 ayrı aile meclisi toplantısında şüphelilerin, ortam dinlemesine karşı yüksek müzik sesini açarak önlem almaya çalıştığı ortaya çıktı.

HALI, KANEPE ÖRTÜLERİ VE YOLLUKLAR YIKANMIŞ
Narin Güran'ın katledildiği baba evinde birçok halı koltuk örtüsü yolluk ve masa örtülerinin yıkandığı anlaşıldı. Anne Yüksel Güran'ın kıyafetlerinin çamaşır makinesinde yıkandığı, yine evdeki halıların en az 2 kez yıkandığı ortaya çıktı. Yıkama işlerini yenge Hediye'nin organize ettiği belirlendi.

Hediye Güran, Maşallah Güran ile Yüksel Güran'ın 21 Ağustos günü en az iki kez banyo yaptıkları, yine Salim Güran'ın uzun bir süre banyo yaptığı tespit edildi.

Narin Güran cinayetinde flaş itiraf: Kolluk kuvvetlerini yanılttım | Amcaların evinden yeni kamera kayıtları | Salim Güran hücrede!Narin Güran cinayetinde flaş itiraf: Kolluk kuvvetlerini yanılttım | Amcaların evinden yeni kamera kayıtları | Salim Güran hücrede!
Narin Güran cinayetinde flaş itiraf: Kolluk kuvvetlerini yanılttım | Amcaların evinden yeni kamera kayıtları | Salim Güran hücrede!

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Narin Güran cinayetinde flaş itiraf: Kolluk kuvvetlerini yanılttım | Amcaların evinden yeni kamera kayıtları | Salim Güran hücrede!
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