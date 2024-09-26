Narin Güran cinayetinde flaş itiraf: Kolluk kuvvetlerini yanılttım | Amcaların evinden yeni kamera kayıtları

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde çuvalın içerisinde bulunan Narin Güran'ın katili henüz bulunamadı.
Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde çuvalın içerisinde bulunan Narin Güran'ın katili henüz bulunamadı.
Aile bireylerinden amca Salim Güran, itirafçı Nevzat Bahtiyar, ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran ve yenge Hediye Güran'ın tutuklu olduğu soruşturmada yeni kamera kayıtlarının olduğu ve TÜBİTAK'a incelenmek üzere gönderildiği ifade edilmişti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şunları söylemişti:
"Yeniden ifadeler alınabiliyor. Bu anlamda soruşturma aşamasında şu anda 12 şüpheli tutuklu, 3 adli kontrol kararı verilen kişi var. 27'si şüpheli, 241'i tanık olmak üzere bu soruşturma kapsamında 268 kişinin ifadesi alındı. Birtakım DNA tespitleri var. Tespit edilen araçlar üzerinde kriminal incelemeler var. Gerek jandarma kriminal laboratuvarları gerekse Diyarbakır ve İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığımızın elde ettiği veriler var. HTS kayıtları var. Geriye dönük HTS kayıtları inceleniyor. Kim kiminle yoğun görüşmüş ve bunun yanı sıra baz çakışmalar tespit ediliyor. O cinayet mahallinde kimlerin olduğuna yönelik baz istasyonu tespitleri ve baz çakışmalarıyla ilgili şu anda çalışmalar devam ediyor. Birtakım tespit edilen kamera görüntüleri var. Bu kamera görüntüleri dün TÜBİTAK'a gönderildi. TÜBİTAK tarafından bir inceleme yapılıyor. Hem ses hem görüntü anlamında tespit edilen, bazı evlerden elde edilen kameralarla ilgili TÜBİTAK'ta da bir çalışma yapılıyor."
TÜBİTAK'a gönderilen delillerin içeriği merak edilirken jandarma ekiplerinin söz konusu görüntüleri Narin'in amcaları Erhan ve Barış'ın evindeki kamera kayıtlarından aldığı ortaya çıktı.
ÖNCE Mİ TAKILDI?
Cumhuriyet Savcılarının tuttuğu tutanakla soruşturma kapsamında, el konulun kamera kayıt cihazları incelemeye alındı.
Ardından TÜBİTAK'a gönderilen kayıt cihazlarının Narin öldükten sonra mı, yoksa öncesinden mi takıldığına yönelik çalışmalar başlatıldığı öğrenildi.
KOLLUK GÖREVLİLERİNİ VE AİLEYİ YANILTTIĞIM İÇİN PİŞMANIM
Öte yandan Narin'in kaybolduğu gün yoğun telefon trafiği olan Salim Güran'ın kayınbiraderi Mehmet Şevket Kaya'nın ifadesine de ulaşıldı.
Kaya, ifadesinde "Narin'in kaybolduğu ilk günlerde ortalığı karıştırmadım. Ben 22/08/2024 günü Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde Narin olabilir diyerek Salim Güran'ı aramam üzerine iki araba ile Güran ailesinin fertleri geldi. Ben herhangi bir bilgi almadan onları aradım. Onları ve kolluk görevlilerini yanılttığım için pişmanım" dedi.