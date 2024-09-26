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Narin Güran cinayetinde flaş itiraf: Kolluk kuvvetlerini yanılttım | Amcaların evinden yeni kamera kayıtları

Diyarbakır'da kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetindeki soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin Narin Güran'ın amcaları Memduh, Erhan ve Barış'ın evinden kamera kayıtları aldığı bildirildi. Öte yandan Salim Güran'ın kayınbiraderi Mehmet Şevket Kaya'nın ifadesine de ulaşıldı. Kaya, "Kolluk kuvvetlerini yanılttığım için pişmanım" dedi.

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 17:16 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 17:27
Narin Güran cinayetinde flaş itiraf: Kolluk kuvvetlerini yanılttım | Amcaların evinden yeni kamera kayıtları

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Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde çuvalın içerisinde bulunan Narin Güran'ın katili henüz bulunamadı.

Narin Güran cinayetinde flaş itiraf!

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evi (Takvim Foto Arşiv)İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evi (Takvim Foto Arşiv)

Aile bireylerinden amca Salim Güran, itirafçı Nevzat Bahtiyar, ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran ve yenge Hediye Güran'ın tutuklu olduğu soruşturmada yeni kamera kayıtlarının olduğu ve TÜBİTAK'a incelenmek üzere gönderildiği ifade edilmişti.

Nevzat Bahtiyar'ın ilk ifadesinde ʺNarin'in cesedini aldımʺ dediği yer (Takvim Foto Arşiv)Nevzat Bahtiyar'ın ilk ifadesinde ʺNarin'in cesedini aldımʺ dediği yer (Takvim Foto Arşiv)

Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şunları söylemişti:

"Yeniden ifadeler alınabiliyor. Bu anlamda soruşturma aşamasında şu anda 12 şüpheli tutuklu, 3 adli kontrol kararı verilen kişi var. 27'si şüpheli, 241'i tanık olmak üzere bu soruşturma kapsamında 268 kişinin ifadesi alındı. Birtakım DNA tespitleri var. Tespit edilen araçlar üzerinde kriminal incelemeler var. Gerek jandarma kriminal laboratuvarları gerekse Diyarbakır ve İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığımızın elde ettiği veriler var. HTS kayıtları var. Geriye dönük HTS kayıtları inceleniyor. Kim kiminle yoğun görüşmüş ve bunun yanı sıra baz çakışmalar tespit ediliyor. O cinayet mahallinde kimlerin olduğuna yönelik baz istasyonu tespitleri ve baz çakışmalarıyla ilgili şu anda çalışmalar devam ediyor. Birtakım tespit edilen kamera görüntüleri var. Bu kamera görüntüleri dün TÜBİTAK'a gönderildi. TÜBİTAK tarafından bir inceleme yapılıyor. Hem ses hem görüntü anlamında tespit edilen, bazı evlerden elde edilen kameralarla ilgili TÜBİTAK'ta da bir çalışma yapılıyor."

Narin Güran (Takvim Foto Arşiv)Narin Güran (Takvim Foto Arşiv)

TÜBİTAK'a gönderilen delillerin içeriği merak edilirken jandarma ekiplerinin söz konusu görüntüleri Narin'in amcaları Erhan ve Barış'ın evindeki kamera kayıtlarından aldığı ortaya çıktı.

Narin'in cesedinin bulunduğu Eğertutmaz deresi (Takvim Foto Arşiv)Narin'in cesedinin bulunduğu Eğertutmaz deresi (Takvim Foto Arşiv)

ÖNCE Mİ TAKILDI?

Cumhuriyet Savcılarının tuttuğu tutanakla soruşturma kapsamında, el konulun kamera kayıt cihazları incelemeye alındı.

Nevzat'ın Narin'in cesedini aldığı yer ve bıraktığı dere (Takvim Foto Arşiv)Nevzat'ın Narin'in cesedini aldığı yer ve bıraktığı dere (Takvim Foto Arşiv)

Ardından TÜBİTAK'a gönderilen kayıt cihazlarının Narin öldükten sonra mı, yoksa öncesinden mi takıldığına yönelik çalışmalar başlatıldığı öğrenildi.

Narin Güran (Takvim Foto Arşiv)Narin Güran (Takvim Foto Arşiv)

KOLLUK GÖREVLİLERİNİ VE AİLEYİ YANILTTIĞIM İÇİN PİŞMANIM
Öte yandan Narin'in kaybolduğu gün yoğun telefon trafiği olan Salim Güran'ın kayınbiraderi Mehmet Şevket Kaya'nın ifadesine de ulaşıldı.

Kaya, ifadesinde "Narin'in kaybolduğu ilk günlerde ortalığı karıştırmadım. Ben 22/08/2024 günü Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde Narin olabilir diyerek Salim Güran'ı aramam üzerine iki araba ile Güran ailesinin fertleri geldi. Ben herhangi bir bilgi almadan onları aradım. Onları ve kolluk görevlilerini yanılttığım için pişmanım" dedi.

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