Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti’nin ifadesi ortaya çıktı!

İstanbul Ümraniye'de Yunus Emre Geçti, polis memuru Şeyda Yılmaz'ı silahla vurarak şehit etti. 26 suç kaydı olan katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı. Geçti, ateş ettiği kişilerin polis olduğunu anlamadığını Şeyda Yılmaz'ın silahının ucunu görünce hasımları olduğunu düşünerek varile doğru 2 el ateş ettiğini söyledi. Silahı yerde bulduğunu söyleyen Geçti, "Kasten suç işlemedim, tutuksuz yargılanmama karar verilsin" dedi. Öte yandan Geçti'nin kuzeni K.G. (15) sosyal medyada yaptığı silahlı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı. K.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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