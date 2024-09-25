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Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşinden yürek yakan paylaşım

Şehit polis Şeyda henüz iki yıl önce kendisi gibi polis olan Semih Yılmaz'a evlenmişti. Semih Yılmaz dün eşinin ardından yaptığı paylaşımda ağlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın eşinden yürek yakan paylaşım

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Şehit polis Şeyda henüz iki yıl önce kendisi gibi polis olan Semih Yılmaz'a evlenmişti. Semih Yılmaz dün eşinin ardından yaptığı paylaşımda ağlattı: "Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu, şehadetin kutlu olsun canım sevgilim. Sen benim bu dünyadaki en büyük hasretliğimsin. Seni daima sevdim ve ömrümün sonuna kadar sevmeye devam edeceğim. Dünyalar güzeli eşim benim" ifadeleri kullandı.

'ADİ KÖPEK'
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı (27) şehit eden saldırganın annesi Pınar Geçti konuştu: "Adalet neyse yerini bulsun. Topuğumdan yaralandım. Bir polisimi öldürecek kadar adi köpek benim gözümde. Devlet idamı geri getirsin. O kadar karakollara gittim. 'Bu çocuk madde bağımlısı, satıyor, kullanıyor' diye söyledim. Yine ben yerini söyledim ve buldurdum. Yakalanıp hapse atılması gerekirdi."

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