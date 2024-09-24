Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Ceren’in hikayesi yürekleri dağladı

Psikoloji öğrencisi Ceren Koç, Kim Milyoner Olmak İster'de soruları tek tek açtırdı. Sunucu Oktay Kaynarca'nın "Kendini biraz tanıtır mısın" sorusuna verdiği yanıt ise ağlattı: Evi terk eden babam 20 yıl sonra ortaya çıktı. Böbreğini vermek istediğini söyleyip tahlillerini yaptırdı. Nakil için hastaneye yattım. Ama o gün babam nakilden vazgeçip hastaneyi terk etti.

VİC'KANSIZLIK'

"Kim Milyoner Olmak İster"e katılan ve böbrek yetmezliğiyle mücadele eden 21 yaşındaki Ceren Koç, 20 yıldır görüşmediği babasının ameliyat günü kendisine böbreğini vermekten vazgeçtiğini söyledi.

ATV ekranlarında yayınlanan, Oktay Kaynarca'nın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster"e katılan 21 yaşındaki böbrek hastası Ceren Koç'un yaşadıkları yarışmaya damga vurdu. Trakya Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik üçüncü sınıf öğrencisi Ceren Koç, bir süredir böbrek yetmezliğiyle mücadele ettiğini belirtti. Koç, "Organ nakli bekliyorum. Şu an diyaliz sürecindeyim. Nakil olacaktım aslında, imkanım vardı ama ameliyat günü nakilim iptal oldu. Birden böbreklerimin yüzde 80'nini kaybettiğimi öğrendim. Hemen bir hastaneye yatış, ilaçlar, ameliyatlar... Böyle bir serüven başlad" dedi."

"BAŞKA BİR AİLESİ VAR"

20 yıldır görüşmediği babasıyla hastalık sürecinde bir araya geldiğini belirten yarışmacı, "Kendisinin başka bir ailesi var. Görüşmeyi zaten hiçbir zaman kendisi de istememişti" diye konuştu..

"BABAMI AFFETTİM"

Ceren Koç, "Annene ve anneannene babanı merak hiç sormadın mı?" sorusu üzerine "Annem ve anneannemle mutlu olmayı öğrenmiştim" dedi. Babasının kendisine böbreğini vermek için tahlil yaptırdığını ancak ameliyat günü vazgeçtiğini belirten Ceren Koç, "Son anda vazgeçti. Vermeyeceğini kabullendikten sonra ben asla üzülmedim. Annemin doku uyumu olmadı, kan uyuşmazlığı oldu. Annemin çaresiz kalmasına daha çok üzüldüm. Hayat çok güzel. Diyaliz gibi bir imkan var" dedi.



CEVABI KEDİLERİ BİLE GÜLDÜRDÜ

ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", her hafta olduğu bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nde okuyan Arda Yazıcı isimli yarışmacı, ilk baraj sorularını başarıyla geçti. Ancak yarışmacı bir sonraki soruya verdiği cevapla herkesi şaşırttı. Yarışmacının karşısına, "Kedi uzanamadığı ciğere şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?" sorusu çıktı. Yarışmacı verdiği yanlış cevap sonrası stüdyodakiler dahil ünlü sunucu Oktay Kaynarca'yı da kahkahaya boğdu.