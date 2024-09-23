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Hediyelik dava

M.S. eski sevgilisi G.T.’ye hediye ettiği eşyaları icra yoluyla geri istedi. Mahkeme, hediyeler için eski sevgili G.T.’nin hesabında140 bin lira çekerek M.S.’ye aktardı...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 23 Eylül 2024
Hediyelik dava

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Ankara'da e-ticaret işiyle uğraşan G.T. (28), internet üzerinden Kayseri'de yaşayan M.S. (33), ile tanıştı. İkili daha sonra sevgili oldu. M.S. sevgilisi G.T.'ye sürekli pahalı hediyeler aldı. Banka hesabına para gönderdi.

140 BİN LİRA HESAPTAN ÇEKİLDİ
3 ay sonra genç kadın G.T., M.S.'den ayrılmak istedi. Ama M.S. ayrılmak istemedi. Barışmak istedi. G.T. barışmayı kabul etmedi. Buna sinirlenen M.S. Kayseri İcra Dairesi aracılığıyla, hediyelerin toplam ücreti olan 140 bin lirayı geri ödemesi için ödeme emri gönderdi. Genç kadın G.T. taşındığı için ödeme emri eline ulaşmadı. Bu yüzden İtiraz edemedi. G.T.'nin banka hesabından 140 bin lira tedbirle çekilerek, M.S.'ye ödendi. G.T. haksız icra takibi yapıldığı gerekçesiyle paranın iadesi için avukatı aracılığıyla Kayseri Nöbetçi Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Aynı zamanda G.T. kendisini takip ve tehdit ettiği gerekçesiyle M.S. hakkında uzaklaştırma kararı aldı. G.T., "M.S. çok ilgiliydi, düşünceliydi, güven verici davranışları vardı. Bu süreçte, saat, telefon, beyaz eşya, küçük ev aletleri, gözlük, kıyafet gibi hediyeler aldı bana. Hiçbirisi benim talebimle olan hediyeler değildi" şeklinde konuştu.

'EVLENME VAADİYLE DOLANDIRDI'
M.S. "G.T. evlenme vaadiyle beni dolandırdı. Güvenimi kazandı. Hakaret, tehdit, iftira... Ne ararsan var" dedi.

G.T. "M.S. ben sana şunu aldım diye mesajlar attı. Hesabıma gönderdiği paralar da benim talebimle değildi. Ben geri vermeyi kabul ettim. O almak istemedi" dedi.

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