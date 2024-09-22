Sıvacı Nevzat itiraf etti! Narin’in Güran’ın katilini açıkladı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce verdiği ifadede Narin'in cansız bedenini dereye taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, cezaevine yazdığı dilekçe ile vicdan azabı çektiğini söyleyerek, adliyede ifade vermek istediğini bildirdi. Diyarbakır Adliyesi'ne önceki akşam saatlerinde getirilen Nevzat Bahtiyar, savcılar tarafından 4 saat sorgulandı.

NARİN HAREKETSİZ YATIYORDU

Salim ile Arif Güran'ın evine girdiklerini ileri süren Bahtiyar, şunları söyledi: "Bir oda hariç tüm odaların kapıları kapalıydı. Evin içinde anne Yüksel ile Enes, Eren ve Muhammed Güran dahil hiç kimseyi görmedim. Salim beni solda bulunan odalardan birine götürdüğünde Narin'in yerde hareketsiz yatar vaziyette olduğunu gördüm. Hatırladığım kadarıyla Narin'in ağzında köpük şeklinde bir sıvı vardı."

'KIZI YOK EDECEKSİN'

Salim bana, 'Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm. Artık sen de benim suç ortağımsın. Bu olaya tanık olduğun için bu cesedi yok edeceksin. Yoksa senin oğlunu gittiği futbol okulundan aldırır, kafasına sıktırırım. Bunu yok et ve sonrasında da sana 200 bin lira vereceğim' dedi.

KAPIDA TERLİKLER

Kapı önünde Narin'in terlikleri olduğunu söyleyen Bahtiyar, Salim'in söylemesi üzerine onları da alıp battaniyenin içine koyduktan sonra aracına bırakmak için evine doğru gittiğini, ilk önce kendisine ait ahıra pencereden cesedi bıraktığını dile getirdi. Ardından ahırdaki çuvalı aceleyle cesedin başından geçirdiğini anlatan Bahtiyar, çuvalı bağlamadan, cesedi kendi aracının arka koltuk paspasına bıraktığını ve battaniyeyi de arkadan aracıyla gelen Salim'e verdiğini öne sürdü.

AĞLARMIŞ GİBİ YAPIYORDU

Bahtiyar ifadesinde, "Salim battaniyeyi kendi aracına bıraktı. Bana da, 'Cesedi gerekirse parçala, sonra da Eğertutmaz Deresi'ne at' dedi. Bu sırada yukarı doğru yani Arif Güran'ın evine doğru baktığımda Narin'in annesi Yüksel'in yüzünü ellerinin arasına alarak ağlayarak baktığını gördüm. Cesedi Eğertutmaz Deresi'ne götürdüm ve daha önce yer gösterme yaptığım yere bıraktım. Üzerine de dikkat çekmemesi için büyük bir taş bıraktım" diye konuştu. Narin'in bir ayağı çuvalın dışında kaldığını söyleyen Bahtiyar, telaşlı olduğu için olay yerinden hemen uzaklaştığını öne sürdü. Olaydan sonra Salim'le görüşmediğini söyledi.