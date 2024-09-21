Şırnak’ta köylülerin üzerine yıldırım düştü! Ölü ve yaralılar var

Şırnak'ta hayvanları için kışlık yem hazırlayan köylülerin bulunduğu bölgeye yıldırım düştü.
Olay, saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Kaymakam Çeşme köyünde meydana geldi. Hayvanları için kışlık yem hazırlayan köylülerin bulunduğu bölgeye, yıldırım düştü.
Şırnak'ta köylülerin üzerine yıldırım düştü: 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı (Fotoğraf: DHA)
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olayda Lale Erdoğan, Leyla Erdoğan, Selim A., Azize E., Emin B., Selahaddin B. ve Ebubekir B. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı (Fotoğraf: DHA)
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Lale Erdoğan ile Leyla Erdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.