Şırnak’ta köylülerin üzerine yıldırım düştü! Ölü ve yaralılar var

Olay, saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Kaymakam Çeşme köyünde meydana geldi. Hayvanları için kışlık yem hazırlayan köylülerin bulunduğu bölgeye, yıldırım düştü.

Şırnak 'ta hayvanları için kışlık yem hazırlayan köylülerin bulunduğu bölgeye yıldırım düştü.

Şırnak'ta köylülerin üzerine yıldırım düştü: 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı (Fotoğraf: DHA)

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda Lale Erdoğan, Leyla Erdoğan, Selim A., Azize E., Emin B., Selahaddin B. ve Ebubekir B. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.