MGM’den 16 ile sarı kodlu uyarı! 23 Eylül hava durumu raporu

MGM, ülke genelinde hava durumu için önemli uyarılarda bulundu. 16 ilde 'sarı' kod ile sağanak yağışların beklendiği açıklanırken, yağışların devam etmesi durumunda potansiyel tehlikeler konusunda uyarılar yapıldı. İlgili bölgelerde yaşayanların, meteorolojik şartlara karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 il için 'sarı' kodlu sağanak yağış uyarısında bulundu. Uyarı yapılan iller şu şekilde sıralandı:

MGM'nin yaptığı açıklamaya göre, Trabzon genelinde sağanak yağışların salıya kadar aralıklarla ve yer yer kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor.

💧 Kuvvetli yağışlar nedeniyle toprak neminin doygunluğa ulaşması ve yeni sağanak yağışların olabileceği dikkate alındığında, toprak kayması ve heyelan tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

🚨 Bu nedenle, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.