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MGM'den 16 ile sarı kodlu uyarı! 23 Eylül hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 il için 'sarı' kodlu sağanak yağış uyarısı yaptı. Uyarı kapsamındaki illerde beklenen yağışların, özellikle Trabzon genelinde salıya kadar yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle, toprak kayması ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 15:59 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 16:00
MGM’den 16 ile sarı kodlu uyarı! 23 Eylül hava durumu raporu

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MGM, ülke genelinde hava durumu için önemli uyarılarda bulundu. 16 ilde 'sarı' kod ile sağanak yağışların beklendiği açıklanırken, yağışların devam etmesi durumunda potansiyel tehlikeler konusunda uyarılar yapıldı. İlgili bölgelerde yaşayanların, meteorolojik şartlara karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

🌧️ 16 İle Sarı Kodlu Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 il için 'sarı' kodlu sağanak yağış uyarısında bulundu. Uyarı yapılan iller şu şekilde sıralandı:

🌆 Sakarya

🌆 Düzce

🌆 Bolu

🌆 Zonguldak

🌆 Bartın

🌆 Karabük

🌆 Samsun

🌆 Ordu

🌆 Giresun

🌆 Trabzon

🌆 Tunceli

🌆 Elazığ

🌆 Malatya

🌆 Adıyaman

🌆 Gaziantep

🌆 Şanlıurfa

MGM'nin yaptığı açıklamaya göre, Trabzon genelinde sağanak yağışların salıya kadar aralıklarla ve yer yer kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor.

💧 Kuvvetli yağışlar nedeniyle toprak neminin doygunluğa ulaşması ve yeni sağanak yağışların olabileceği dikkate alındığında, toprak kayması ve heyelan tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

🚨 Bu nedenle, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Fotoğraf: MGMFotoğraf: MGM

☔ Meteoroloji Renk Kodları ve Anlamları

🟢 Yeşil: Uyarı gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

🟡 Sarı: Potansiyel tehlike. Meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetlerde dikkatli olunmalı.

🟠 Turuncu: Tehlikeli hava durumu. Hasar ve kayıplar muhtemel. Güncel tahminler takip edilmeli.

🔴 Kırmızı: Çok tehlikeli hava durumu. Büyük hasar ve kayıplar olası. Sıklıkla güncel koşullar takip edilmeli.

🌧️ Yağış Şiddeti Sınıflandırması

💧 Hafif: 1-5 kg/m²

🌦️ Orta Kuvvette: 6-20 kg/m²

🌧️ Kuvvetli: 21-50 kg/m²

🌩️ Çok Kuvvetli: 51-75 kg/m²

🌪️ Şiddetli: 76-100 kg/m²

⚠️ Aşırı: 100 kg/m² üzeri

🌧️ METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim. Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Çanakkale hariç birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar, bazı bölgelerde yer yer kuvvetli olacak.

🌡️ HAVA SICAKLIĞI: İç kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacak, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak.

💨 RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden, güney ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

⚠️ UYARILAR

Kuvvetli Yağış: Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve batısı ile bazı illerde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.

🌍 BÖLGELERİMİZDE HAVA

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinde yerel sağanak yağışlı.

İstanbul: 🌧️ 26°C

Edirne: 🌤️ 27°C

Kocaeli: 🌧️ 27°C

Ege: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerde yerel yağışlı.

İzmir: ⛅ 29°C

Afyonkarahisar: 🌧️ 20°C

Muğla: ⛅ 28°C

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış.

Antalya: 🌧️ 30°C

Adana: 🌧️ 26°C

Hatay: 🌧️ 25°C

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, güney kesimlerde yer yer kuvvetli yağış.

Ankara: 🌧️ 21°C

Eskişehir: 🌧️ 22°C

Konya: 🌧️ 19°C

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarda yerel kuvvetli yağış.

Bolu: 🌧️ 19°C

Düzce: 🌧️ 25°C

Sinop: 🌧️ 28°C

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

Trabzon: 🌧️ 25°C

Samsun: 🌧️ 25°C

Artvin: 🌧️ 24°C

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı.

Erzurum: 🌧️ 18°C

Van: 🌧️ 19°C

Malatya: 🌧️ 22°C

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı.

Diyarbakır: 🌧️ 24°C

Gaziantep: 🌧️ 22°C

Şanlıurfa: 🌧️ 23°C

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