MGM’den 16 ile sarı kodlu uyarı! 23 Eylül hava durumu raporu

Fotoğraf: MGM
☔ Meteoroloji Renk Kodları ve Anlamları
🟢 Yeşil: Uyarı gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.
🟡 Sarı: Potansiyel tehlike. Meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetlerde dikkatli olunmalı.
🟠 Turuncu: Tehlikeli hava durumu. Hasar ve kayıplar muhtemel. Güncel tahminler takip edilmeli.
🔴 Kırmızı: Çok tehlikeli hava durumu. Büyük hasar ve kayıplar olası. Sıklıkla güncel koşullar takip edilmeli.
🌧️ Yağış Şiddeti Sınıflandırması
💧 Hafif: 1-5 kg/m²
🌦️ Orta Kuvvette: 6-20 kg/m²
🌧️ Kuvvetli: 21-50 kg/m²
🌩️ Çok Kuvvetli: 51-75 kg/m²
🌪️ Şiddetli: 76-100 kg/m²
⚠️ Aşırı: 100 kg/m² üzeri
🌧️ METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim. Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Çanakkale hariç birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar, bazı bölgelerde yer yer kuvvetli olacak.
🌡️ HAVA SICAKLIĞI: İç kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacak, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak.
💨 RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden, güney ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
⚠️ UYARILAR
Kuvvetli Yağış: Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve batısı ile bazı illerde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
🌍 BÖLGELERİMİZDE HAVA
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinde yerel sağanak yağışlı.
İstanbul: 🌧️ 26°C
Edirne: 🌤️ 27°C
Kocaeli: 🌧️ 27°C
Ege: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerde yerel yağışlı.
İzmir: ⛅ 29°C
Afyonkarahisar: 🌧️ 20°C
Muğla: ⛅ 28°C
Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış.
Antalya: 🌧️ 30°C
Adana: 🌧️ 26°C
Hatay: 🌧️ 25°C
İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, güney kesimlerde yer yer kuvvetli yağış.
Ankara: 🌧️ 21°C
Eskişehir: 🌧️ 22°C
Konya: 🌧️ 19°C
Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarda yerel kuvvetli yağış.
Bolu: 🌧️ 19°C
Düzce: 🌧️ 25°C
Sinop: 🌧️ 28°C
Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.
Trabzon: 🌧️ 25°C
Samsun: 🌧️ 25°C
Artvin: 🌧️ 24°C
Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı.
Erzurum: 🌧️ 18°C
Van: 🌧️ 19°C
Malatya: 🌧️ 22°C
Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı.
Diyarbakır: 🌧️ 24°C
Gaziantep: 🌧️ 22°C
Şanlıurfa: 🌧️ 23°C