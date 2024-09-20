Trabzon’u sağanak vurdu! Cadde ve yollar göle döndü

Trabzon'un Arsin ve Araklı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Trabzon'da sağanak yağış etkili oldu (AA)

DERELER TAŞTI

İl genelinde aralıklarla devam eden yağış, Arsin ve Araklı ilçesinde sağanağa döndü. Yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi, bazı ırmaklar taştı.

Trabzon'da etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı ( İHA)

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Taşkınlar nedeniyle yollarda su birikti, binaların zemin katlarındaki ev ve iş yerlerini su bastı. Yer yer heyelan yaşanan iki ilçedeki bazı yollarda da çökmeler meydana geldi.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ ARAÇ SÜRÜCÜLERİ İLERLEMEKTE ZORLANDI

Göle dönen sokak ve caddelerde hem yayalar hem de araçlar güçlükle ilerken, bir çok noktada logarların tıkanması ile ulaşım adeta durdu. Belediye ekiplerine vatandaşlar büyük tepki gösterirken, araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Trabzonda göle dönen yollarda vatandaşlar zor anlar yaşadı ( İHA)

EKİPLER BÖLGEDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

DSİ, AFAD ve Belediye gibi ilgili kurumların ekipleri, iş makineleri yardımıyla sorun yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, "Ekiplerimiz müdahale etmeye çalışıyor. Ama çok yoğun bir yağmur yağdı, halen de devam ediyor." dedi.