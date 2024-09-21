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Bingöl’de korku dolu anlar! Oksijen tüpü otobüste açıldı: Yolcular panik içinde kaçtı

Bingöl’de özel halk otobüsünde yaşanan olay yürekleri ağıza getirdi. Oksijen tüpü taşıyan bir yolcunun tüpü açılınca, otobüs içindeki herkes büyük bir panik yaşadı. Gürültüyle neye uğradığını şaşıran şoför ve yolcular, otobüsü durdurup hızla dışarı kaçtı. Güvenlik kamerası o anları saniye saniye kaydetti.

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 18:03 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 18:03
Bingöl’de korku dolu anlar! Oksijen tüpü otobüste açıldı: Yolcular panik içinde kaçtı

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Bingöl'de bir halk otobüsünde oksijen tüpünü açılması büyük paniğe yol açtı. Şoför ve yolcular, çıkan sesin etkisiyle ne yapacaklarını şaşırarak can havliyle otobüsten indi. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

"Bomba patlıyor denince araçtan indim"

Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı (DHA) Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı (DHA)

Edinilen bilgilere göre, bir yolcu oksijen tüpüyle otobüse bindi. Yolcu, tüpü ayaklarının arasına yerleştirirken, otobüs hareket etti.

Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı (İHA) Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı (İHA)

Bir süre sonra tüpün kayarak açılması büyük bir gürültüye sebep oldu ve çıkan sesler büyük bir paniğe yol açtı.

Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı (IHA) Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı (IHA)

Şoför ve yolcular, otobüsün durdurulmasıyla birlikte hızla araçtan dışarı çıktı. Bu anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

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