Bingöl’de korku dolu anlar! Oksijen tüpü otobüste açıldı: Yolcular panik içinde kaçtı

Bingöl'de bir halk otobüsünde oksijen tüpünü açılması büyük paniğe yol açtı. Şoför ve yolcular, çıkan sesin etkisiyle ne yapacaklarını şaşırarak can havliyle otobüsten indi. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, bir yolcu oksijen tüpüyle otobüse bindi. Yolcu, tüpü ayaklarının arasına yerleştirirken, otobüs hareket etti.
Bir süre sonra tüpün kayarak açılması büyük bir gürültüye sebep oldu ve çıkan sesler büyük bir paniğe yol açtı.
Şoför ve yolcular, otobüsün durdurulmasıyla birlikte hızla araçtan dışarı çıktı. Bu anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.