Bingöl’de korku dolu anlar! Oksijen tüpü otobüste açıldı: Yolcular panik içinde kaçtı

Bingöl'de bir halk otobüsünde oksijen tüpünü açılması büyük paniğe yol açtı. Şoför ve yolcular, çıkan sesin etkisiyle ne yapacaklarını şaşırarak can havliyle otobüsten indi. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı (DHA)

Edinilen bilgilere göre, bir yolcu oksijen tüpüyle otobüse bindi. Yolcu, tüpü ayaklarının arasına yerleştirirken, otobüs hareket etti.

Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı (İHA)

Bir süre sonra tüpün kayarak açılması büyük bir gürültüye sebep oldu ve çıkan sesler büyük bir paniğe yol açtı.

Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı (IHA)

Şoför ve yolcular, otobüsün durdurulmasıyla birlikte hızla araçtan dışarı çıktı. Bu anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.