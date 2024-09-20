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Dilan Polat şaşalı hayatını yine sergilemeye başladı!

Kara Para’dan eşi Engin Polat’la 40’ar yıl hapis istemiyle yargılanan Dilan Polat, şaşalı hayatını yine sergilemeye başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024
Dilan Polat şaşalı hayatını yine sergilemeye başladı!

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Dilan Polat, kara para ve vergi kaçırmakla suçlandı. 40 yıl hapisle yargılandı. Eşi Engin Polat'la birlikte tutuklandı. 9 ay hapis yattı. Serbest kaldı. "Sosyal medyayı kullanmayacağım" açıklamasını yaptı! Ancak bu sözünü tutmadı. Eski günlerine dönmeye başladı. Cezaevinde nasıl kahve içtiğini anlattıktan sonra yine taktı takıştırdı. 4 bin dolarlık (136 bin TL) Dolce Gabbana çantası, 30 bin TL'lik Dolge Gabbana babetleri, 500 bin TL'lik Rolex saati ve 300 bin TL'lik Cartier bilekliği fotoğraf paylaştı. "Mecburen reklam" diye yazdı. "Dilan yakında dolarları da takar" yorumu yapıldı.

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