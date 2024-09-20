Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 20 Eylül tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Bir olimpiyat altın madalyasını eritip içindeki metalleri satacak olsanız kaç TL kazanırsınız?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU:Bir olimpiyat altın madalyasını eritip içindeki metalleri satacak olsanız kaç TL kazanırsınız?

A:350

B:3.500

C:35.000

D:350.000

CEVAP:C