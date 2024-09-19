Narin Güran’ın dişleri söküldü mü? Kan donduran iddia...

Narin Güran, öldürülüp dereye atıldı. Cansız bedenine otopsi yapıldı. Ancak dişlerinden örnek alınamadı. Çünkü ağzında diş kalmamıştı. Uzmanlar ise şu tespiti yaptı: Bedendeki en sağlam yer diştir. Suyun altında dökülmez. Ancak tek tek çekilmesi ya da kırılması lazım!

AKIL 'DİŞ'I VAHŞET

Narin cinayetinde her gün yeni bir detay ortaya çıkmaya başladı. Vahşet kurbanı kızın, dişlerinin delilleri karartmak için tek tek söküldüğü veya kırıldığı iddiası ortaya atıldı....

Diyarbakır Bağlar'daki Tavşantepe Köyü'nde Narin Güran cinayeti soruşturması devam ederken otopside tespit edilen bir detay Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Narin'in dişleri döküldüğü için örnek alınamadığı ortaya çıktı. Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren'in "Üzülerek söylüyorum otopside Narin'in diş örneği alınamadı, dişleri dökülmüştü, deforme olmuştu" şeklindeki sözleri üzerine uzmanlar yorum yaptı. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, insan bedenin en sağlam bölgelerinin dişler ve iskelet olduğunu belirterek "Cansız bir beden günlerce dışarıda kalsa bile dişleri dökülmez. O nedenle dişlerin kendiliğinden dökülme olasılığı yok. Yani çürümeye bağlı da dökülmez. Suyun altında uzun süre kalmaya bağlı da dökülmez. Bir dış müdahaleyle ancak mümkün olabilir. Yani tek tek çekilmesi lazım ya da kırılması lazım. Diş çekmek profesyonel çaba ister. Kolay bir şey değil. Birkaç dişin belki süt dişlerde kayıp olabilir ama diğer dişlerde bir problem olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.