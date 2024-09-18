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Kartal'da 5 katlı binanın çatısında yangın! Ekipler bölgede

Kartal Esentepe'de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, alevlere teslim olan binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi. Polis yangına ilişkin çalışma başlattı.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 16:49 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 16:49
Kartal’da 5 katlı binanın çatısında yangın! Ekipler bölgede

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Yangın, Kartal Esentepe Mahallesi Yeditepe Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm çatıyı sardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kartal'da yangın!

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Mahallede yangın nedeniyle büyük panik yaşandı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, alevlere teslim olan binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi. Polis yangına ilişkin çalışma başlattı.

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