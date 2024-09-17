Sivas’ta sıra dışı iş: Kadınlardan farklı, erkeklerden farklı para alıyor

Halkın Tepkisi Güzel Oldu

Uygulama, Sivas halkı arasında çeşitli tepkilere yol açtı. Birçok kişi şaşkınlıkla karşılık verirken, bazıları ise meraklarını yenemeyerek tezgahı ziyaret etti. "Başta gülüp geçecektim ama aslında derdimizi dinlemek için böyle bir fırsat bulduğuma sevindim," diyen bir ziyaretçi, bu hizmetin beklenenden daha derin bir anlam taşıdığını ifade etti.