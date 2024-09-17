Sivas’ta sıra dışı iş: Kadınlardan farklı, erkeklerden farklı para alıyor

Sivas'ta sanatın ve mizahın buluştuğu bu benzersiz uygulama, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Selçuk Yıldız'ın yaratıcı yaklaşımı, kaligrafi sanatını sosyal bir etkileşim alanına dönüştürerek, kentin kültürel yaşamına yeni bir soluk getiriyor.
Farklı Fiyatlarla Dert Dinleme Hizmeti
Selçuk Yıldız, kaligrafi sanatını sadece estetikle sınırlı tutmayarak, sosyal bir etkileşim alanına dönüştürdü. Tezgahında erkeklerin sorunlarını dinlemek için 1 lira talep ederken, kadınlardan bu hizmet için 200 lira alıyor. Başlangıçta bu fiyat farkı dikkat çekerken, uygulamanın arkasındaki düşünce ise büyük merak uyandırdı.
Sanatçı Yıldız, belirlediği fiyat farkının arkasındaki nedeni açıklayarak, "Bu fiyatlandırmayı yaparken insanların tepkilerini ve tepkilerini gözlemlemek istedim. Başlangıçta bir espri olarak düşünülse de, aslında toplumsal cinsiyet rollerine dair derin bir mesaj taşıdığını fark ettik," dedi. Yıldız, uygulamanın aslında cinsiyetler arasındaki farklılıkları ve beklentileri gözler önüne sermeyi amaçladığını belirtti.