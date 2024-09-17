PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Sivas'ta sıra dışı iş: Kadınlardan farklı, erkeklerden farklı para alıyor

Sivas’ın merkezinde dikkatleri üzerine çeken sıra dışı bir uygulama, hem sanatseverlerin hem de günlük yaşamın içinden insanların ilgisini topluyor. Kaligrafi sanatçısı Selçuk Yıldız’ın açtığı tezgah, özgün fiyatlandırma sistemiyle kentin dört bir yanından meraklı ziyaretçileri kendine çekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 12:25 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 12:25
Sivas’ta sıra dışı iş: Kadınlardan farklı, erkeklerden farklı para alıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sivas'ta sanatın ve mizahın buluştuğu bu benzersiz uygulama, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Selçuk Yıldız'ın yaratıcı yaklaşımı, kaligrafi sanatını sosyal bir etkileşim alanına dönüştürerek, kentin kültürel yaşamına yeni bir soluk getiriyor.

Farklı Fiyatlarla Dert Dinleme Hizmeti

Selçuk Yıldız, kaligrafi sanatını sadece estetikle sınırlı tutmayarak, sosyal bir etkileşim alanına dönüştürdü. Tezgahında erkeklerin sorunlarını dinlemek için 1 lira talep ederken, kadınlardan bu hizmet için 200 lira alıyor. Başlangıçta bu fiyat farkı dikkat çekerken, uygulamanın arkasındaki düşünce ise büyük merak uyandırdı.

Sanatçı Yıldız, belirlediği fiyat farkının arkasındaki nedeni açıklayarak, "Bu fiyatlandırmayı yaparken insanların tepkilerini ve tepkilerini gözlemlemek istedim. Başlangıçta bir espri olarak düşünülse de, aslında toplumsal cinsiyet rollerine dair derin bir mesaj taşıdığını fark ettik," dedi. Yıldız, uygulamanın aslında cinsiyetler arasındaki farklılıkları ve beklentileri gözler önüne sermeyi amaçladığını belirtti.

Halkın Tepkisi Güzel Oldu

Uygulama, Sivas halkı arasında çeşitli tepkilere yol açtı. Birçok kişi şaşkınlıkla karşılık verirken, bazıları ise meraklarını yenemeyerek tezgahı ziyaret etti. "Başta gülüp geçecektim ama aslında derdimizi dinlemek için böyle bir fırsat bulduğuma sevindim," diyen bir ziyaretçi, bu hizmetin beklenenden daha derin bir anlam taşıdığını ifade etti.

Kadınlar ve erkekler arasındaki bu fiyat farkı, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Pek çok kullanıcı, bu uygulamayı desteklerken bazıları da eleştirilerini dile getirdi. Ancak genel olarak, Yıldız'ın yaratıcı yaklaşımı olumlu karşılandı ve tezgahın popülerliği gün geçtikçe artıyor.

Kaynak: İHA

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran cinayetinde son durum | Kara kutu yenge Hediye Güran mı? Amca Fuat Güran’ın İfadesi ortaya çıktı | O isimler serbest
17 Eylül 1961... Darağacında celladı sarhoş Türk demokrasisi! Adnan Menderes’in son sözleri... Dönemin utanç manşetleri
Türk Telekom
’Narin’ acının üzerinde tepinenlerin kirli emeli! Tek amaç Türkiye çöküyor algısını yaymak: CHP kaşıyor CIA ve MOSSAD kutuplaştırıyor
Galatasaray arayışlara başladı! Muslera için flaş iddia
Müge Anlı’daki Hatice Musaoğlu’nu oğlu mu öldürdü? İfadeleri herkesin ağzını açık bıraktı: Annem 50 tl karşılığı ilişkiye girerdi
Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Beklentiler ne yönde? Gözler o tarihte
Mansur Yavaş CHP ile ipleri kopardı...İstifa edip aday olacak! Belediyeyi bırakacağı isim bile belli
Eksik Galatasaray Gaziantep karşısında! Okan Buruk’tan sürpriz 11
Narin Güran ne gördü? Diş izi de tıpkı parmak izi gibi eşsiz! Narin’in öldürüldüğü gün kim nerede? Bir özel ekip daha
MEMURA EN DÜŞÜK 42 BİN TL! Memur ve memur emeklisine Ocak zammı için 5 farklı tahmin | İşte meslek meslek zamlı maaşlar
Ünlü rapçi Diddy Combs tutuklandı! Sırada Kraliyet Ailesi: Cinsel taciz, insan ticareti…
İkinci el araç alışverişinde yeni dönem! Bakanlık duyurdu: İşte başlayacağı tarih
Jose Mourinho 11’i değiştiriyor! Derbiye özel karar
Trump’a ikinci suikast ikinci şüphe! Kayıtlar ortaya çıktı Gizli Servis patladı
SON DAKİKA