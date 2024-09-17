Ayıla bayıla yediğimiz makarna böyle ortaya çıktı

FARKLI KÜLTÜRLERDE FARKLI İSİMLERLE AYNI LEZZET

Makarna, dünya genelinde farklı adlarla anılan bir yiyecektir. İtalya'da "pasta" ya da "spagetti" olarak bilinirken, Amerika'da "noodles" ya da "pasta" olarak adlandırılır. İngilizler "macaroni", Almanlar ise "spaetzli" der. Çin'de "mein" olarak bilinen makarna, Japonya'da "udon" ve Tibet'te "tsampa" olarak adlandırılır. Her kültür, bu besini kendine özgü şekillerde yorumlamış ve sofralarına taşımıştır.

Makarna, 19. yüzyılın başlarında sanayi üretimine geçmeye başlamıştır. İlk makarna makinelerinin çizim ve tasarımlarının, Amerika'da Thomas Jefferson tarafından yapıldığı iddia edilir. Bu makinelerle üretilen makarna, hızla popülerlik kazanmış ve Amerika'da yaygın hale gelmiştir. 1848 yılında New York'ta Antoine Zerega adlı bir Fransız, Amerika'daki ilk makarna fabrikasını kurmuştur. Türkiye'de ise makarna üretimi, ilk kez 1922 yılında İzmir'de başlamıştır. Ancak büyük üretim tesisleri 1950'lerde kurulmuştur.