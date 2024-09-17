Resimdeki 3 gizli hindistan cevizini bulabilir misin?

Optik illüzyonlar, beyinleri yanıltma yetenekleriyle uzun süredir ilgi odağı olmuştur. Bu tür görseller, insanların gözlem becerilerini zorlayan gizli hayvanlar ya da nesneler içerir. "Ayıların Arasına Gizlenmiş 3 Hindistan Cevizi" adlı illüzyon da bu akıma katıldı ve sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüde, ilk bakışta birbirinden farklı renklerde birçok ayı görüyoruz. Kahverengi, beyaz ve kutup ayıları dikkat çekiyor. Ancak, bu kalabalığın arasında 3 gizli hindistan cevizi ustalıkla saklanmış durumda.

3 HİNDİSTAN CEVİZİNİ BULABİLECEK MİSİNİZ?

Görseli hazırlayan sanatçı Gergely Dudás, kullanıcıları bu optik illüzyonda 15 saniye içinde 3 hindistan cevizini bulmaya çağırıyor. İlk başta ayıların arasındaki ayrıntıları seçmek zor olabilir, ancak dikkatli bir göz, bu nesneleri ayıların arasında fark edebilir. Üstelik görselde panda ayısına bile rastlayabilirsiniz, ancak asıl amacınız ayılardan biri gibi gizlenmiş olan hindistan cevizlerini bulmak.

İpucu: Hindistan cevizleri, ayılara o kadar benzer şekilde yerleştirilmiş ki onları fark etmek için çok keskin bir gözlem yeteneği gerekiyor.