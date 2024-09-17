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Klozete tuvalet kağıdı atabilirsiniz! Uzman tesisatçı açıkladı! Asıl sorun...

Tuvalet kağıdını klozete atmak, pek çok insan için bir soru işareti oluşturuyor. Kimileri bu durumun bir sorun yaratmayacağını düşünürken, bazılarına göre klozet tıkanıklıklarının başlıca sebebi olarak bu davranış gösteriliyor. Peki, gerçek nedir? Deneyimli tesisatçılar, tuvalet kağıtlarının klozetlere atılması durumunda neler olabileceğini açıkladı.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 16:31 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 16:33
Klozete tuvalet kağıdı atabilirsiniz! Uzman tesisatçı açıkladı! Asıl sorun...

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Tuvalet kağıdını klozete atmak, birçok kişinin kafasında bir soru işareti oluşturuyor. Bazı insanlar bunun bir sorun yaratmayacağını düşünürken, bazıları ise tuvaletlerdeki tıkanıklıkların başlıca nedeni olarak bu alışkanlığı gösteriyor. Peki, bu konuda uzmanlar ne diyor?

Klozete Tuvalet Kağıdı Atmak Zararlı mı? Tesisatçılar Açıkladı!

🧻 Tuvalet kağıdını klozete atmak, birçok kişinin kafasında soru işareti yaratıyor. Kimileri bunun zararsız olduğunu düşünürken, bazıları da tuvalet tıkanıklıklarının ana sebebi olarak bu alışkanlığı suçluyor. Peki, doğru olan ne? Deneyimli tesisatçılar, tuvalet kağıtlarının klozetlere atılması durumunda neler olabileceğini açıkladı.

🛠️ Tuvalet Kağıdı ve Kağıt Havlu Arasındaki Farklar

👨‍🔧 Profesyonel bir tesisatçı olan ve popüler bir YouTube kanalına sahip olan, ABD'li tesisat uzmanı Joe Thompson, tuvaletlerde sık sık görülen tıkanıklık sorunlarının temel nedenlerini ele aldı. Thompson'a göre, tuvaletlerde yaşanan tıkanıklıkların esas sebebi tuvalet kağıtları değil, kağıt havlular. Benzer görünseler de bu iki ürün, farklı amaçlar için üretiliyor ve kullanılan malzemeler farklılık gösteriyor.

🚫 Kağıt havlular su içinde çözünme oranı düşük ve kalın maddelerden üretilmiştir. Bu nedenle, klozete atıldıklarında zamanla tıkanıklığa yol açabilirler.

🧻 Tuvalet kağıtları ise çok daha ince ve kolay çözünen maddelerden üretilir. Bu nedenle, klozete atıldığında kolayca parçalanır ve tıkanıklığa neden olmaz. Yani, tuvalet kağıdını klozete atmak genellikle zararsızdır!

🚨 Cilt Sağlığı İçin de Önemli!

⚠️ Thompson ayrıca, kağıt havluların tuvalet kağıdı olarak kullanılmasının cilt sağlığı açısından da zararlı olabileceğini söylüyor. Kağıt havluların sert yapısı cildinizi tahriş edebilir. Bu yüzden, hem kendiniz hem de tuvaletinizin sağlığı için kağıt havluları sadece mutfakta kullanmak en iyisi!

Bu sebeple, uzman tesisatçıların ortak görüşü: Tuvalet kağıdı klozete atılabilir ama kağıt havlulardan uzak durmakta fayda var! 🛑

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