Klozete tuvalet kağıdı atabilirsiniz! Uzman tesisatçı açıkladı! Asıl sorun...

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Tuvalet kağıdını klozete atmak, birçok kişinin kafasında bir soru işareti oluşturuyor. Bazı insanlar bunun bir sorun yaratmayacağını düşünürken, bazıları ise tuvaletlerdeki tıkanıklıkların başlıca nedeni olarak bu alışkanlığı gösteriyor. Peki, bu konuda uzmanlar ne diyor?

Klozete Tuvalet Kağıdı Atmak Zararlı mı? Tesisatçılar Açıkladı! 🧻 Tuvalet kağıdını klozete atmak, birçok kişinin kafasında soru işareti yaratıyor. Kimileri bunun zararsız olduğunu düşünürken, bazıları da tuvalet tıkanıklıklarının ana sebebi olarak bu alışkanlığı suçluyor. Peki, doğru olan ne? Deneyimli tesisatçılar, tuvalet kağıtlarının klozetlere atılması durumunda neler olabileceğini açıkladı.