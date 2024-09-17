Klozete tuvalet kağıdı atabilirsiniz! Uzman tesisatçı açıkladı! Asıl sorun...

Tuvalet kağıdını klozete atmak, birçok kişinin kafasında bir soru işareti oluşturuyor. Bazı insanlar bunun bir sorun yaratmayacağını düşünürken, bazıları ise tuvaletlerdeki tıkanıklıkların başlıca nedeni olarak bu alışkanlığı gösteriyor. Peki, bu konuda uzmanlar ne diyor?
Klozete Tuvalet Kağıdı Atmak Zararlı mı? Tesisatçılar Açıkladı!
🧻 Tuvalet kağıdını klozete atmak, birçok kişinin kafasında soru işareti yaratıyor. Kimileri bunun zararsız olduğunu düşünürken, bazıları da tuvalet tıkanıklıklarının ana sebebi olarak bu alışkanlığı suçluyor. Peki, doğru olan ne? Deneyimli tesisatçılar, tuvalet kağıtlarının klozetlere atılması durumunda neler olabileceğini açıkladı.
🛠️ Tuvalet Kağıdı ve Kağıt Havlu Arasındaki Farklar
👨🔧 Profesyonel bir tesisatçı olan ve popüler bir YouTube kanalına sahip olan, ABD'li tesisat uzmanı Joe Thompson, tuvaletlerde sık sık görülen tıkanıklık sorunlarının temel nedenlerini ele aldı. Thompson'a göre, tuvaletlerde yaşanan tıkanıklıkların esas sebebi tuvalet kağıtları değil, kağıt havlular. Benzer görünseler de bu iki ürün, farklı amaçlar için üretiliyor ve kullanılan malzemeler farklılık gösteriyor.