Balıkesir Edremit’te çay bahçesine silahlı saldırı: 6 yaralı

Balıkesir Edremit'in Kadıköy Eroğlan Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi'ndeki özel hastane yakınında bulunan çay bahçesinde oturan ve daha önce aralarında husumet olan Hüseyin A.'ya, F.E. tabanca ile 10 el ateş etti.